Jeffrey Sonnenfeld, professor em Yale, escola de gestão em Connecticut, nos Estados Unidos, anda há 45 anos a estudar o desenvolvimento social das empresas e admite que ficou surpreendido com os setores que deram o primeiro passo na saída da Rússia. Acompanhou, criando uma lista que está em contínua atualização, de empresas com negócios na Rússia e a posição que tomaram depois da guerra na Ucrânia ter começado, a 24 de fevereiro. Hoje são cerca de 1.200 as empresas que deixaram, de alguma forma, de ter negócios naquele país.

O professor de Yale é uma das vozes mais críticas da Rússia, e tem estudado a evolução da economia daquele país e garante que não está como a Rússia tenta fazer crer. O rublo recuperou, mas com intervenções artificiais e sem liquidez nos mercados. Mas há sinais concretos que mostram, segundo Jeffrey Sonnenfeld, uma economia em sofrimento. Falta saber, conclui, quando é que a população russa chega ao ponto de dizer basta.

