Ryan Avent é jornalista, algo que nunca pensou ser. Depois de se formar em economia, com um master em História Económica na London Business School, trabalhou para o Governo norte-americano, em Washington, e em consultoria. “Não gostei de nenhuma delas”, admitiu a uma audiência composta por estudantes da Universidade Católica, para falar sobre a economia global depois da pandemia, no âmbito da nova licenciatura de Filosofia, Política e Economia da FCH-Católica.

Depois dessas duas experiências, decidiu, nos tempos livres, escrever num blog sobre assuntos de economia, até que em 2007 começou numa base de freelancer a escrever para a revista The Economist. Os tempos começaram a aguçar o gosto pelo jornalismo. Veio a crise financeira. E, como estava a escrever cada vez mais, em 2009 entrou para a revista britânica. Ryan Avent é norte-americano e vive nos Estados Unidos. O jornalismo deu-lhe a oportunidade para viajar pelo mundo e escrever muito sobre economia. Depois da crise financeira, chegou agora a duas crises seguidas: a pandémica e a guerra na Ucrânia. Globalização e economias emergentes são os temas a que atualmente mais se dedica. E foi o pretexto para falar com o Observador, depois de ter estado mais de uma hora à conversa com os estudantes.

