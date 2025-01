Saldanha: o duque que comandou os liberais e que ninguém pôde desprezar

É um dos marcos da História portuguesa, momento de rutura e de mudança, mas não foi sempre considerado como etapa fundamental na criação (e na compreensão) do Portugal contemporâneo. É com essa vontade de esclarecimento como base que surge o novo “Dicionário Crítico da Revolução Liberal”, que aponta, descreve e reflete sobre os acontecimentos e as figuras essenciais dos acontecimentos vividos entre os anos 1820 e 1834.

Coordenadores e autores são Rui Ramos, José Luís Cardoso, Nuno Gonçalo Monteiro e Isabel Corrêa da Silva, num livro que conta com a colaboração de 70 historiadores e investigadores. E é com um texto de Rui Ramos (um dos fundadores do Observador e autor, com João Miguel Tavares, do programa “E o Resto é História”, da Rádio Observador) que fazemos a pré-publicação deste dicionário, a publicar na próxima terça-feira, dia 14 de janeiro. Trata-se de um excerto sobre o Duque de Saldanha (1790-1876): quem foi, que papel desempenhou na Revolução Liberal e que legado deixou.

▲ A capa do "Dicionário Crítico da Revolução Liberal" (D. Quixote)

O marechal João Carlos de Saldanha – conde (1833), marquês (1834) e depois duque (1846) de Saldanha – foi, durante a guerra civil, o mais importante comandante do exército liberal, a par do marechal duque da Terceira. Teve ainda uma grande influência política, quer durante a primeira vigência da Carta Constitucional (1826-1828), quando foi ministro da Guerra, quer durante o exílio e a guerra civil (1828-1834), quando se tornou o líder da esquerda liberal, primeiro em oposição ao marquês de Palmela e depois ao regente D. Pedro. Memorialistas e historiadores insistiram nas contradições do percurso de Saldanha. Uns admiraram-se com a “anomalia” de um “fidalgo devoto” ser o “chefe da oposição radical”; outros estranharam a variação das suas opções: “liberal” em 1822, “miguelista” em 1823, “cartista” em 1826, “radical” em 1830… No entanto, a carreira de Saldanha é menos “anómala” do que parece, e é fundamental para a história política da revolução liberal.

O fidalgo

João Carlos de Saldanha de Oliveira e Daun nasceu em Lisboa em 1790. Era filho do 1.º conde de Rio Maior, e neto, por via materna, do 1.º marquês de Pombal. Teve como padrinhos o príncipe real D. João e sua mulher D. Carlota Joaquina. A origem na nobreza da corte, com vários parentes em posições influentes, é o primeiro fator decisivo na sua biografia. Começou logo por facilitar a sua carreira militar, iniciada em 1805, como cadete de Infantaria: nesse ano, foi promovido a capitão, beneficiando de um privilégio dos filhos dos conselheiros de Estado (Pimenta 1957, 25). Sempre identificado como “neto do grande Pombal”, Saldanha terá sentido desde cedo o estímulo e o peso de grandes aspirações e expetativas.

A família marcou as suas orientações de outras maneiras. Em 1803, um seu primo, Sebastião José de Sampaio, era Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano. Não se sabe quando Saldanha foi iniciado, mas terá sido cedo, pois as “famílias Sampaio e Saldanha” formavam “um verdadeiro foco de atividades maçónicas”. A inserção da família no complexo de animosidades e de alianças que separavam e uniam as famílias da corte terá sido igualmente importante. Em 1841, Jules de Lasteyrie notou que “grande número de fidalgos liberais”, como o duque de Palmela ou o marquês de Fronteira, “eram parentes ou aliados dos Távoras, e dos mais que pereceram na grande execução de 1759”. O “espírito de independência” que tinham desenvolvido contra a dinastia, a quem culpavam da repressão pombalina, convertera-os ao constitucionalismo. Saldanha, também liberal, era porém neto de Pombal. Ora, “esta diferença de origem” teria contribuído,”mais do que ele mesmo julgou”, para o situar na “posição excecional” de líder do “partido mais exaltado”, em oposição aos demais fidalgos liberais. A análise de Lasteyrie não é exata, porque em 1834, também Palmela e Fronteira se aproximaram da esquerda, por animosidade contra D. Pedro. Mas dá ideia de como a política aristocrática parecia ainda explicar a política liberal.

O militar político

O segundo fator na vida de Saldanha está na glória militar de que Napoleão Bonaparte fizera a base do seu poder político, e que para Simon Bolívar era mesmo mais importante do que o poder. Saldanha buscou-a sistematicamente, como se depreende da sua correspondência entre 1813 e 1818, onde o vemos avaliar as campanhas em função da probabilidade de “ganhar” ou “perder” “reputação”. Assim motivado, alcançou rápidas promoções durante a guerra contra os franceses na Península (1808-1814) e a ocupação do Uruguai (1816-1821). Em 1812, aos 22 anos, já era tenente-coronel, e em 1821, brigadeiro, quando foi nomeado capitão-general da província do Rio Grande do Sul.