Sanseito. O partido japonês que admira políticas de Trump, mas não o seu "egotismo", e que pode preencher o vazio pós-Shinzo Abe

Como fundador e, durante muito tempo, deputado único, Sohei Kamiya é a cara do partido. Aos 47 anos, trabalhou num supermercado, foi professor de inglês, reservista do Exército do Japão e já tinha tentado entrar na política nas eleições de 2012, através de uma candidatura pelo LDP — apesar de ter obtido o apoio do então presidente do partido Shinzo Abe, não conseguiu o lugar, relembra a BBC.

A partir de 2020, a ascensão fez-se com um discurso nacionalista e “inflamado e controverso”, descreveu Rintaro Nishimura, consultor sobre o Japão na empresa norte-americana The Asia Group, ao canal britânico. Os elogios à direita populista não se esgotam nos Estados Unidos. Na mesma entrevista à Reuters, em que declarou a sua admiração por Donald Trump, Kamiya elencava também as semelhanças com a AfD na Alemanha e o Reform no Reino Unido — uma proximidade visível nas declarações deste domingo, em que admitiu o desejo de formar um governo semelhante ao de alguns países europeus.

[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

Aumento da imigração e da inflação: a tempestade perfeita para a direita populista crescer

À semelhança dos partidos e dos líderes políticos que diz admirar, a agenda de Kamiya assenta num discurso nacionalista, anti-imigração. Entre as propostas para as eleições deste domingo, contava-se a limitação de estrangeiros no Japão — o partido propõe um máximo de 5% por localidade –, a imposição de mais regras para a obtenção de autorizações permanentes de residência ou para naturalização e a proibição de cidadãos naturalizados concorrem a cargos públicos.

Na verdade, o número de imigrantes no país representa apenas 3% da população de mais de 124 milhões de habitantes, segundo dados citados pela BBC. No entanto, este número é um recorde histórico. O Japão sempre se caracterizou por uma política migratória muito restrita que foi aliviada nos últimos anos, numa tentativa de dar resposta a outro problema sistémico: o envelhecimento da população e a necessidade de aumentar a população ativa para sustentar o Estado social.

No entanto, as medidas do atual governo não foram suficientes para dar resposta à atual crise económica e ao aumento da inflação. Neste cenário, formou-se uma tempestade perfeita para a ascensão de um partido de direita populista com uma retórica anti-imigração, argumentou Jeffrey Hall, professor de estudos japoneses, na Universidade Kanda, à BBC. No entanto, no caso japonês, a imigração é colada a uma outra questão que, em número absolutos, é bastante mais expressiva: a do turismo de massas.