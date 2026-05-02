Sem a ajuda dos EUA, mas com apoio renovado da Europa, Ucrânia tenta "levar a guerra para o território russo"

Mas este não foi o único impacto que a guerra no Médio Oriente teve na guerra na Ucrânia. De uma forma mais direta, o conflito fez com que os Estados Unidos desviassem a atenção da ajuda à Europa, para se concentrarem nos seus próprios esforços militares. Esta mudança do foco de Washington tem sido visível no discurso do Presidente ucraniano ao longo dos últimos dois meses. “É importante que o mundo não se mantenha em silêncio em relação ao que está a acontecer e que esta guerra russa na Europa não seja ofuscada pela guerra no Irão”, afirmou Volodymyr Zelensky no passado dia 25, num apelo que se tornou frequente.

Esta declaração mais recente foi feita depois de um ataque russo ter matado cinco pessoas e feito 40 feridos em Dnipro, um reflexo das dificuldades que a Ucrânia continua a ter no que toca às capacidades defensivas. Porém, o mesmo não se pode dizer das capacidades ofensivas — como provam, aliás, os ataques a Tuapse e a outras refinarias. A aposta na indústria militar ucraniana e os recentemente desbloqueados apoio financeiros da União Europeia (UE) permitiram à Ucrânia consolidar um equilíbrio de forças com a Rússia no campo de batalha. Não quer isto dizer que a Ucrânia tenha começado a “ganhar” a guerra — mas já não está numa clara desvantagem.

“Eles não têm tempo para a Ucrânia.” O passo atrás dos EUA, da ajuda militar à mediação

“Estamos preparados para continuar a ajudar através de iniciativas como o PURL [Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia, um programa da NATO], mas este apoio não deve depender de contribuições significativas dos EUA”. O aviso dos Estados Unidos à Ucrânia foi deixado de forma bem clara com estas palavras, ditas pelo sub-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Elbridge Colby, durante um encontro do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, mais conhecido como grupo Ramstein, no passado dia 15.