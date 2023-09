“A Europa é agora efetivamente a primeira jurisdição do mundo onde as plataformas online já não beneficiam de um ‘livre passe’ e estabelecem as suas próprias regras”. As palavras de Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno que lidera o departamento responsável pela aplicação da Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla original), surgem numa altura em que 19 plataformas estão obrigadas a estar em conformidade com a nova legislação.

As empresas que não cumprirem as novas regras europeias podem enfrentar multas de até 6% do seu volume de negócios global e, em última instância, uma suspensão temporária da operação na União Europeia. A Lei dos Serviços Digitais quer manter os utilizadores seguros online ao reforçar as obrigações das empresas no combate aos conteúdos ilegais e à desinformação. Pretende ainda que exista uma maior proteção dos menores na internet, por exemplo através da proibição da publicidade direcionada a crianças ou com base em dados como a etnia e a orientação sexual.

Desde 25 de agosto, com o fim do período de adaptação, que as empresas que contam com serviços com mais de 45 milhões de utilizadores na União Europeia devem estar em conformidade com as regras da legislação que entrou em vigor em novembro do ano passado. Aquelas que foram classificadas por Bruxelas como “plataformas e mecanismos de pesquisa muito grandes” contam com obrigações adicionais, como, por exemplo, a realização de avaliações anuais dos riscos de perigos dos seus produtos no que diz respeito à disseminação de desinformação.

