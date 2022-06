Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cinquenta anos depois, o direito ao aborto deixou de ser equivalente aos direitos previstos na Constituição norte-americana. Com a decisão do Supremo Tribunal conhecida esta sexta-feira, cada um dos 50 estados norte-americanos voltar a ser livre para legislar sobre o tema e a consequência já se adivinha: cerca de metade dos estados vão manter o direito ao aborto, mas a outra metade vai apertar as restrições ou até mesmo proibi-lo. Um processo que, na prática, não será feito à mesma velocidade em todo o país onde o vazio legal desta transição poderá vir a ser um verdadeiro “pesadelo”, como já preveem alguns especialistas.

A decisão agora conhecida por Dobbs vs Jackson é uma vitória para os republicanos — entre eles, Donald Trump que, apesar de já não se sentar na Sala Oval, foi quem nomeou para o Supremo Tribunal alguns dos nomes que iriam votar esta matéria. E o resultado não foi uma surpresa total — em maio, o Politico divulgou de forma antecipada (e sem precedentes) um rascunho daquilo que se antecipava que pudesse vir a ser a posição da maioria dos juízes do Supremo norte-americano, ainda antes da votação final.

