Tinha 20 metros, 10 toneladas e podia viver 40 anos. Qunkasaura é a nova espécie de dinossauro identificada em estudo liderado por português

As obras para a construção da rede de comboio de alta velocidade Madrid-Levante seguiam a bom ritmo quando, em 2007, tiveram de ser inesperadamente interrompidas. Durante os trabalhos na região espanhola de Cuenca, sem que nada o fizesse prever, era descoberta uma jazida rara repleta de milhares de fósseis. Entre esqueletos de crocodilos, tartarugas e de muitos dinossauros que têm vindo a ser estudados desde então, foi agora identificado um exemplar que pertence a uma nova espécie de dinossauros que habitaram a Península Ibérica há 73 milhões de anos.

A nova espécie pertence ao grupo dos saurópodes — dinossauros herbívoros de grande porte, pescoço longo e cauda comprida — e foi batizada como Qunkasaura pintiquiniestra. “Esta jazida tem vários esqueletos de saurópodes parcialmente completos. Este é um dos mais completos“, diz ao Observador o paleontólogo Pedro Mocho, que pertence à equipa que fez a descoberta, publicada esta quarta-feira na revista Communications Biology.

O investigador do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa explica que foi recuperado 50% do esqueleto de um único indivíduo desta nova espécie, apesar de a equipa considerar que poderá haver mais entre os fósseis encontrados em Cuenca. A descoberta é ainda mais extraordinária pelo facto de ser muito raro para os paleontólogos encontrarem mais de 10% a 20% do esqueleto seja de que espécie for, acrescenta ao Observador Francisco Ortega, que liderou as escavações.

Do exemplar do Qunkasaura pintiquiniestra, o único que até agora foi encontrado no mundo, foi possível recuperar toda a parte do dorso, o início do pescoço e da cauda, com cerca de dez vértebras. Também foi encontrada a cintura pélvica, bem como várias costelas, o fémur e fíbula. Todos estes ossos são peças fundamentais que agora estão a permitir aos cientistas criar um modelo em 3D do Qunkasaura, um dos últimos gigantes a habitar a Europa antes da extinção dos dinossauros.

Uma escavação “imensa” em tempo recorde

Encontrar a jazida de Lo Hueco, em Cuenca, foi um “acaso feliz”, nas palavras de Francisco Ortega, professor da Universidad Nacional de Educación a Distancia. A mega-operação que se seguiu para retirar em segurança os milhares de fósseis revelou-se um verdadeiro desafio. Foi preciso removê-los em tempo recorde para se dar seguimento às obras da linha de comboio de alta velocidade. “Retirámos blocos com fósseis de uma área de 200 por 80 metros e com cinco metros de profundidade. Participaram 60 paleontólogos e cerca de 30 operários”, recorda ao Observador.