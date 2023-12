Havia garantias de que seria a “cimeira da ação”, mas os sucessivos adiamentos e as longas horas de negociações — que acabaram por prolongar a COP28 até quinta-feira — faziam os ativistas pela justiça climática acreditar que seria só “mais um fracasso”. No entanto, esta quarta-feira, o sultão Al Jaber, que preside à cimeira para as alterações climáticas das Nações Unidas, que este ano se realiza no Dubai, disse que “arregaçou as mangas”, como já tinha prometido, e que fez com que as nações apertassem a mão a um “acordo histórico”.

Pela primeira vez em 30 anos, desde que quase 200 países se reúnem para discutir a urgência climática, foi aprovado um acordo para uma “transição longe dos combustíveis fósseis”, que pretende limitar o aquecimento global a 1,5ºC acima dos valores pré-industriais e atenuar as alterações climáticas.

Aliás, era esse o grande objetivo dos Emirados Árabes Unidos (EAU), quando decidiram acolher a 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28), que decorre desde 30 de novembro, tendo o presidente da cimeira, o sultão Al Jaber, dito que seria “inevitável” a eliminação do petróleo, do gás e do carvão.

