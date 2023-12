Em atualização

Finalmente, o acordo. Depois de dias de negociações, que levaram aliás a adiar o encerramento da cimeira, a COP28 chegou a um consenso histórico: aprovou uma transição global energética longe dos combustíveis fósseis. “Pela primeira vez em 30 anos, poderemos ter chegado ao início do fim dos combustíveis fósseis”, disse o comissário europeu para o ambiente, Wopke Hoekstra. É a primeira vez que um documento destas Conferências das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas refere todos os combustíveis fósseis principais responsáveis pelas alterações climáticas.

António Guterres, secretário-geral da ONU já reagiu na rede social X, o antigo Twitter,com uma mensagem para os que se recusavam a mencionar a transição para o fim dos combustíveis fósseis: “Quer gostem ou não, a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é inevitável. Esperemos que não chegue demasiado tarde”.

