No final de fevereiro deste ano, um utilizador da Wikipédia que dava pelo nome fictício “Junktuner” foi à página daquela enciclopédia digital sobre a COP28 (a 28.ª cimeira das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que decorre esta semana no Dubai) para fazer alterações ao conteúdo do texto. No segmento do artigo em que era apresentada a nomeação de Sultan Ahmed Al Jaber como presidente da COP28, eram mencionadas as muitas críticas de que a escolha foi alvo: Al Jaber é o presidente da petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, que é uma das empresas mais poluidoras do mundo, e a sua nomeação como responsável máximo da principal cimeira climática do mundo foi profundamente criticada por decisores políticos, cientistas e ambientalistas, que acusam o país de usar a cimeira da ONU para branquear a sua imagem no que toca ao clima.

O utilizador “Junktuner” foi ao artigo acrescentar um novo parágrafo: uma citação de um editorial da Bloomberg que elogiava Al-Jaber e o classificava como “precisamente o tipo de aliado de que o movimento climático necessita”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.