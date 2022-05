Ucrânia. "Tenho medo de voltar para casa e pisar fragmentos de corpos"

“Em breve vai chegar o momento em que as pessoas vão ter de lutar pelos seus direitos”

No Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, pediu que exista uma abordagem abrangente e ambiciosa para, a longo prazo, atribuir responsabilidades em relação ao que tem acontecido na Ucrânia. Quais são as recomendações da Amnistia?

Eu penso que, agora, os países que queiram ajudar a Ucrânia a fazer justiça têm de prestar apoio às autoridades ucranianas. De forma a preservar e recolher provas para depois formular uma posição perante as autoridades. Eu sei que é pouco usual uma organização de direitos humanos dizer coisas como estas. Mas estamos num ponto em que eu acredito que, mesmo que tentem o melhor, as autoridades ucranianas não vão conseguir lidar com um número tão grande de casos. Isto considerando o que já têm em mãos e que os casos vão aumentar quando os territórios que estão ocupados forem libertados. Eu não consigo imaginar quantos casos vão existir quando Mariupol for libertada. Não sei. Centenas de milhares, milhões? Ninguém sabe. Por isso, vamos precisar de apoio da comunidade legal em diferentes aspetos. Podem ser investigadores, procuradores, advogados de diferentes países que possam dar apoio às vítimas destas violações. As pessoas enfrentaram situações tão traumatizantes — perderam as casas, entes queridos, famílias, algumas ficaram feridas, com incapacidades para o resto da vida. Em breve vai chegar o momento em que vão ter de lutar pelos seus direitos. Vai haver milhões de casos de violações de direitos humanos e o governo não vai conseguir lidar com todos. Por isso, era bom ter apoio de fora, se advogados de diferentes países conseguissem apoiar um ou dois casos. Eles não têm de ser especialistas na lei ucraniana, iriam só garantir que as famílias não desistem de lutar e que recomeçam a vida delas. Não compreendo como é que o governo vai conseguir lidar com isto. Não consigo, a Ucrânia agora não tem dinheiro sequer para reconstruir as casas de todas as pessoas que as perderam. É um grande problema. Não podemos deixar as pessoas nas ruas, têm de encontrar um sítio para viver e, de um ponto de vista dos direitos humanos, é o governo que tem obrigação de providenciar estas habitações. Mas, depois das nossas reuniões com o governo, posso dizer que não há dinheiro para isso. O que significa que vai haver muitos pedidos, muitas historias más, muita dor. É aí que o apoio internacional vai ser preciso, para continuar a fazer pressão a apoiar os casos no tribunal e junto das autoridades que estão a investigar. Para que as pessoas lutem pelo direito a ter uma casa.