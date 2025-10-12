Um ano de Amadeu Guerra. O corte com o passado, a luta interna no MP e a sombra dos casos Spinumviva e Ivo Rosa

Amadeu Guerra tomou posse como Procurador-Geral da República (PGR) no dia 12 de outubro de 2024 por entre um coro de elogios quase unânime dos partidos políticos e da sociedade civil. Um ano depois, atravessa o seu momento mais difícil desde que assumiu o cargo, com alguns casos polémicos a trazerem à tona muitas críticas de diferentes quadrantes face à atuação do Ministério Público (MP).

Acima de todos, destacam-se as implicações recentes do caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e as investigações efetuadas ao longo de anos ao juiz Ivo Rosa. Se este último caso rebentou somente este mês e fez ressurgir a desconfiança de políticos e juízes em relação ao MP, o primeiro paira há largos meses como uma sombra sobre Amadeu Guerra e cruzou já duas campanhas eleitorais. Uma sombra na forma de uma averiguação preventiva sem fim à vista, depois de já ter passado por algo parecido com a averiguação preventiva ao então secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, arquivada em agosto.

No entanto, foi também um ano de mudança, de corte com o passado recente de silêncio e distanciamento de Lucília Gago. Só neste primeiro ano, Amadeu Guerra já deu mais entrevistas do que a anterior PGR em seis anos de mandato: a primeira ao Observador e a segunda ao jornal Nascer do Sol. Mais do que apenas falar, procurou estar presente, bem junto dos procuradores, ao visitar todas as comarcas ao longo do ano, escutando as preocupações e sem se coibir de prestar esclarecimentos públicos nestas visitas.

Confrontado com desafios externos e internos — num cargo que já foi comparado ao da então rainha de Inglaterra Isabel II —, o líder da magistratura do MP veio com a missão de pôr “ordem na casa”, conforme antecipou em entrevista ao Observador a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, em junho de 2024, quando ainda se estava longe de conhecer o nome do sucessor de Lucília Gago. Porém, terá sido mesmo ‘dentro de casa’ que terá enfrentado as maiores dificuldades e resistência à mudança, corporizada por uma impactante greve do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).

Fora de portas, além do estilo e da abertura marcadamente distintos, somou também algumas ‘vitórias’ — ainda que menos do que aquelas que gostaria — com o avanço em alguns megaprocessos que se arrastavam há anos. Logo depois de tomar posse, arrancou o julgamento do processo BES, considerado o maior da justiça portuguesa, viu ser finalmente proferida uma acusação no processo EDP/CMEC, ao fim de 12 anos desde a abertura do inquérito e testemunhou em julho a ansiada chegada a julgamento da Operação Marquês, após muitos avanços e recuos desde a acusação de 2017, que supervisionou de perto quando ainda liderava o DCIAP.

Cortar com o passado de Lucília Gago

Contrariamente a Lucília Gago, o nome Amadeu Guerra era já bem conhecido e prestigiado no seio do MP, sendo igualmente reconhecido na esfera pública enquanto diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal entre 2013 e 2019. Além dessa circunstância, teve também uma relação muito estreita com a falecida procuradora-geral Joana Marques Vidal, que impulsionou a imagem de uma magistratura independente e ativa, sobretudo no combate à corrupção. Foi precisamente nesse período que se iniciaram algumas das investigações mais importantes (e controversas) do MP.

O mandato de Lucília Gago também assistiu à abertura de alguns dos inquéritos mais mediáticos dos últimos anos, com a Operação Influencer à cabeça. As buscas ao escritório do chefe de gabinete do então primeiro-ministro, a descoberta de mais de 75 mil euros em dinheiro, as detenções de figuras muito próximas — como Vítor Escária ou Diogo Lacerda Machado — e a implicação do nome de António Costa nas suspeitas redundaram na queda de um Governo de maioria absoluta. Lucília Gago respondeu quase sempre com um silêncio ensurdecedor, quebrado pela única entrevista concedida nos seis anos à frente do MP. Amadeu Guerra entendeu que era preciso agir de forma diferente e impor uma mudança.