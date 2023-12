O Ministério Público (MP) recorreu do despacho do juiz de instrução criminal que determinou as medidas de coação no âmbito da Operação Influencer e anunciou a separação do processo em três inquéritos.

“O Ministério Público, por não concordar com o despacho do juiz de Instrução Criminal que aplicou as medidas de coação a cinco arguidos, do mesmo interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, na passada sexta-feira”, adiantou a Procuradoria-Geral da República (PGR) em comunicado.

Segundo a PGR, em relação ao inquérito da Operação Influencer, tutelado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi também “decidido proceder à separação de processos, constituindo-se três inquéritos distintos e afetando-se equipas de magistrados a cada um desses inquéritos”.

Segundo o comunicado, um dos inquéritos vai investigar os factos relacionados com o caso do data center de Sines, aquele cujos factos são mais conhecidos até ao momento, e que acabaram na queda do governo liderado por António Costa. Este processo envolve a sociedade Start Campus, foi desenvolvido a Zona Industrial e Logística de Sines, alegadamente numa área protegida, tem já como como arguidos Lacerda Machado, Vítor Escária, João Galamba, os dois administradores da empresa, que também é arguida, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, o presidente da câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, e o presidente da APA, Nuno Lacasta, e ainda João Tiago Silveira.

No segundo inquérito a investigação vai incidir sobre as concessões da exploração de lítio nas minas do Romano, em Montalegre, e do Barroso, em Boticas, encontrando-se este a cargo de três magistrados.

O terceiro inquérito investigará os factos relativos ao projeto da central de produção de energia a partir de hidrogénio em Sines, apresentado pelo consórcio que se

candidatou ao estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu (IPCEI). Este ficou a cargo apenas de dois magistrados.

Diretor do DCIAP controla tudo e à uma equipa mista com PJ, AT e PSP

A PGR esclarece ainda que o volume de serviço de cada um dos magistrados foi adequado de modo a garantir a melhor e mais eficiente resposta. E que, apesar dos inquéritos serem autónomos, o trabalho das equipas será feito de forma articulada, uma vez que muitos factos se interligam. Por isso, todos eles, serão acompanhados pelo diretor do DCIAP, a quem os magistrados titulares dos três inquéritos devem dar conhecimento prévio das decisões significativas tomadas nos inquéritos.

Lucília Gago decidiu constituir uma equipa mista de apoio às investigações integrantes do Universo “Operação Influencer”, que inclui a Polícia Judiciária (PJ), a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da PGR. Nesta equipa, que pode ser alterada conforme a evolução das investigações, ficam desde já afetos, em exclusividade, dois inspetores da PJ, dois inspetores da AT e três agentes da PSP, passando também a contar, com caráter prioritário, com o apoio de dois especialistas do NAT.

O comunicado acrescenta que nas últimas semanas foram analisadas várias provas que estavam ainda em falta, nomeadamente em formato digital, para determinar que meios são necessários agora à investigação, “sendo certo que a complexidade e a natureza dos factos determinam que sejam criadas condições em vista a que aquela se desenvolva com celeridade, de modo integrado e coordenado, com reforço da capacidade e da eficácia de resposta”.

Inquérito a Costa corre em articulação e com coadjuvação do DCIAP

Sobre o processo autónomo junto da secção do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), sobre as escutas que envolvem António Costa, o comunicado esclarece que, “sem prejuízo da ocorrida autonomização, a conexão existente entre a factualidade ali objeto de investigação e a do DCIAP”, se justifica e exige “que os processos prossigam termos articuladamente”. Algo, aliás, que Lucília Gago já tinha afirmado publicamente: que os dois processos tinham de seguir em paralelo. Por isso, a PGR determinou que os “magistrados titulares das investigações do DCIAP coadjuvem o Procurador-Geral-Adjunto titular da investigação do STJ”.

No entanto, será sempre este último a “definir, de acordo com as necessidades que vá identificando, os exatos termos dessa coadjuvação”.

A PGR diz ainda que o inquérito do STJ que abrange o ainda primeiro-ministro em gestão contará também com apoio de todos os meios e elementos afetos aos inquéritos que correm termos no DCIAP. E que deverão ser reportadas à Procuradoria-Geral da República as dificuldades ou atrasos que eventualmente surjam e que possam comprometer os objetivos das investigações.