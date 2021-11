Um drama humanitário "orquestrado por Lukashenko". A crise na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia em seis pontos

Polónia vai construir um muro. A UE deixa migrantes às suas portas?

A Polónia mantém-se firme na intenção de não deixar migrantes entrar e já anunciou até a construção de um muro com 180 quilómetros. Vai custar 353 milhões de euros e deverá estar concluído no Verão. A posição da Polónia é particularmente delicada, já que o país tem, por sua vez, conflitos com a União Europeia, e tentou gerir esta crise migratória de forma isolada.

O especialista do Conselho Europeu para Relações Internacionais acredita que pode ser difícil conciliar as posições da UE e Polónia. “Isto é extremamente impopular na Polónia, mas acho que vai ser inevitável que a União Europeia deixe pelo menos algumas pessoas entrar. Porque a União Europeia não pode tolerar uma situação em que as pessoas estão a morrer de frio debaixo dos nossos olhos, na fronteira europeia”, prevê Piotr Buras.

“Os números são insignificantes para o que a UE pode gerir. E, mesmo para a Polónia, aceitar cerca de 20 mil migrantes…não é nada. O problema não é o número, mas o contexto político. Para o Governo polaco, vai ser terrivelmente difícil deixar as pessoas entrar, porque se colocaram numa posição muito difícil, com esta propaganda de guerra, retórica de guerra, depois de terem dito que se trata da soberania da Polónia. Levaram esta retórica a tal extremo que, agora, aceitar quatro mil migrantes seria uma enorme derrota”, sublinha.