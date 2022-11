É já na próxima terça-feira que Joe Biden enfrenta nas urnas o seu primeiro grande teste enquanto Presidente dos EUA e há uma grande probabilidade de vir a chumbar. Os eleitores norte-americanos são chamados às urnas para as primeiras eleições intercalares do mandato de Biden, nas quais estão em jogo 36 governadores, 435 congressistas e 34 senadores — mas, acima de tudo, a popularidade do Presidente.

Depois do caos que se seguiu às eleições presidenciais de 2020, o cenário político norte-americano mudou: o Partido Republicano é mais popular que o Partido Democrata, a opinião sobre Joe Biden é mais desfavorável e até já se desenha o regresso de Donald Trump, que muito provavelmente vai usar o provável momento de celebração dos republicanos para anunciar o seu regresso com a pré-candidatura às presidenciais de 2024.

