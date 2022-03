Uma sala de espetáculos, uma clínica para músicos, um hotel e um restaurante. O M.Ou.Co. é tudo isto e não quer ficar por aqui

Outra das valências do projeto é a clínica especializada na saúde para práticas musicais. Neste espaço, uma fisioterapeuta faz o diagnóstico da performance do músico com e sem o seu instrumento, melhorando a sua postura, a sua voz e o seu desempenho. “Geralmente este assunto é apenas abordado nos cursos de música clássica e erudita, os músicos populares ou autodidatas estão um pouco abandonados e acabam por terem queixas comuns.”

Além destas consultas, o M.Ou.Co. pretende levar este tema a escolas, serviços de saúde e bairros sociais. “Estamos já a trabalhar com alunos do Conservatório de Música do Porto e com a Universidade de Aveiro, nomeadamente bateristas e violoncelistas, de forma a poder ensinar um modo mais saudável de tocarem os seus instrumentos.”

Cocktails de autor, café de especialidade e um restaurante sem formalismos

Misturar a música e a gastronomia foi também uma das intenções de Sofia, Ramón e Mickael, que começaram por abrir um bar no piso térreo com direito a uma esplanada e a uma carta recheada de pratos ligeiros e opções vegan e vegetarianas. Bife em bolo do caco, o hambúrguer de black angus nacional em pão brioche e molho mexicano, o choco frito em tempura de wasabi com batata rústica ou os raviolis recheados com tofu, molho de tomate e ratatuille de legumes são apenas alguns exemplos do que pode provar antes de rematar a refeição com uma destas sobremesas: tarte de feião com creme de ovo, vinho do Porto e sorvete de laranja bergamota ou parfait de chocolate com hortelã e gelado de banana assada.

Neste espaço há ainda uma carta generosa de cocktails de autor com várias combinações improváveis e uma coffee shop, onde é possível experimentar três espécies de grão de café e ainda um blend desenvolvido pela equipa do M.Ou.Co. O da Colômbia combina sabores de fruta e de nozes torradas, o da Etiópia tem notas florais e de citrinos e o do Brasil inclui aromas de chocolate e biscoito.