Depois de arrumar Jorge Moreira da Silva sem apelo nem agravo, Luís Montenegro está finalmente onde há muito queria estar: no trono do PSD. Mas herda um partido esmagado nas sondagens, sem bases, sem país e sem espaço político, ensanduichado entre um PS maioritário e uma direita com vontade de crescer (também) à custa do partido incumbente. Recuperar um PSD moribundo e condenado a uma longa travessia no deserto da oposição é, portanto, o grande desafio do novo líder social-democrata.

A tarefa é delicada. Montenegro terá de estar à altura das expectativas que criou e alimentar a máquina que lhe deu a vitória esmagadora de sábado. Lidar com um grupo parlamentar potencialmente hostil, coabitar pacificamente com Rui Rio e ser escutado mesmo estando fora do Parlamento.

