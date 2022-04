Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma votação mais do que expressiva. Paulo Mota Pinto foi eleito como novo líder da bancada parlamentar com o voto favorável de 71 dos 77 deputados eleitos. Houve dois votos nulos, dois votos em branco e dois parlamentares que faltaram à votação, o que significa uma eleição por 92%.

Comparando com os seus quatro antecessores, a vitória de Mota Pinto é uma clara demonstração de força: Rio foi eleito por 89,9%; Adão Silva tinha sido eleito com 81% dos votos; antes, Fernando Negrão, escolhido num contexto muito particular de guerra aberta com os apoiantes de Luís Montenegro e Hugo Soares, foi eleito apenas com 39% dos votos; antes dele, Hugo Soares conseguiu 85,4% dos votos, com 76 favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.

A eleição de Mota Pinto por estes números pode ser interpretado como um sinal inequívoco para qualquer líder do PSD que venha a suceder a Rui Rio: o grupo parlamentar, grande parte dele escolhido a dedo pelo ainda presidente do partido, está coesa.

Com Paulo Mota Pinto foram também eleitos como vices da bancada parlamentar André Coelho Lima, Ricardo Baptista Leite, Hugo Carvalho, Catarina Rocha Ferreira e Paulo Rios de Oliveira, o que significa que o próximo líder do PSD terá de lidar necessariamente com uma herança pesada do rioísmo na Assembleia da República, como explicava aqui o Observador.

André Coelho Lima é vice-presidente do PSD e uma das figuras mais influentes junto de Rui Rio. Ricardo Baptista Leite (que transita da anterior direção) foi promovido à primeira liga do combate político pelo ainda presidente do partido e um dos protagonistas que emergiu durante o combate à pandemia — destaque que lhe valeu uma candidatura a Sintra.

Catarina Rocha Ferreira também transita da anterior direção da bancada, dirigida por Adão Silva, e faz parte do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hugo Carvalho foi uma das grandes apostas de Rui Rio em 2019, como cabeça de lista pelo Porto, e repetiu a experiência em 2022 desta vez como número um por Viseu.

Paulo Rios de Oliveira está com Rui Rio desde 2018 e ganhou mais protagonismo nestas últimas legislativas. A estes nomes junta-se ainda Fátima Ramos, deputada eleita por Coimbra, e Paula Cardoso, escolhida por Aveiro.

A representação do rioísmo não se esgota aqui. Como secretários do grupo parlamentar, Mota Pinto mantém Hugo Carneiro, secretário-geral adjunto do PSD e um dos homens de maior confiança de Rui Rio, e escolhe ainda Sofia Matos, cabeça de lista pelo Porto nas últimas legislativas, candidata derrotada à liderança da JSD apoiada e uma das grandes apoiantes de Rio na última campanha.