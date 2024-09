Vale de Judeus. Dois GNR tensos a guardar a escada da fuga e uma aldeia calma a beber cerveja

Quase no meio do nada, na aldeia de Tagarro, em Alcoentre, não se vê ninguém nas ruas. A localidade é pequena e a noite de sábado é passada no café principal, o Calhambeque. A fuga de cinco reclusos da cadeia de alta segurança de Vale de Judeus, tema do dia, faz-se ouvir ao balcão: “Uma escada, foram buscar uma escada para fugir!”, troça alguém entre golos de cerveja. É um tema como qualquer outro, com a diferença que tudo aconteceu a três quilómetros de distância. Enquanto os fugitivos seguem a monte, ali reina a tranquilidade e, na prisão, dois militares da GNR continuam pacientemente a guardar a escada verde usada na fuga dessa manhã.

Quem passasse pela entrada principal do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, não suspeitava que na manhã desse dia cinco prisioneiros tivessem executado a fuga perfeita. Isto porque tudo aconteceu na ponta oposta: nas traseiras da prisão. Ajudados por homens treinados, os reclusos conseguiram escapar-se deste estabelecimento de alta segurança sem deixar rasto por volta das 9h. Poucas horas depois, as autoridades estavam em força no local, mas pelas 19h só restavam dois militares da GNR.