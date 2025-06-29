Vela no Clube Naval de Cascais, festas em Alfama e uma morte trágica no Estoril. Poderá Juan Carlos voltar a viver em Portugal?

Já os processos abertos sobre o património no estrangeiro, como os presentes recebidos pelo multimilionário mexicano Allen Sanginés-Krause ou a fortuna ocultada na ilha de Jersey, foram todos arquivados em 2022 devido à condições de inviolabilidade do monarca enquanto chefe de Estado, à prescrição dos alegados crimes e à falta de indícios em outros casos. Em maio do mesmo ano, depois do arquivamento, o antigo rei de Espanha declarou em outra carta ao filho que havia decidido fixar residência nos Emirados Árabes. “Prefiro, neste momento, por razões que são de âmbito privado e só a mim dizem respeito continuar a viver de forma permanente e estável em Abu Dhabi onde encontrei tranquilidade, especialmente neste período da minha vida. Ainda que, como é normal, voltarei com frequência a Espanha, que trago sempre no coração, para visitar a família e amigos”, escreveu. A primeira visita ao país seria alguns dias depois, na ocasião de uma regata na qual pilotou o iate Bribón. Desde então, o rei emérito viaja a Espanha com frequência, mas não fica em residências da realeza — é habitualmente recebido em casa do velejador espanhol Pedro Campos, em Sanxenxo, na Galiza.

Este amigo e outras pessoas próximas do rei, como o dono do restaurante Flanagan, em Maiorca, Miguel Arias; o advogado Jerónimo Páez e o dentista Eduardo Anitua; organizaram juntos em 2024 uma festa de aniversário em Abu Dhabi para comemorar os 86 anos de Juan Carlos. A festa, que foi acompanhada de perto por uma equipa de reportagem da revista espanhola Hola!, teve a presença de membros da família real, como as filhas Cristina e Elena, e os netos Irene, Pablo, Victoria e Felipe. Já em janeiro de 2025 a comemoração repetiu-se, com as mesmas presenças familiares e desta vez com uma videochamada dos Reis Felipe e Letizia e das netas Leonor e Sofia, diretamente do Palácio de Zarzuela, publicou a Vanitatis. Outra surpresa da festa dos 87 foi um espetáculo de drones, que criaram no céu de Abu Dhabi a figura do monarca, o escudo e a bandeira de Espanha e mensagens de felicitações, além dos fogos de artifício.

O rei sem túmulo e a visita secreta ao Escorial

Em setembro de 2024 o rei emérito visitou em segredo, junto da sua equipa de segurança, a cidade de San Lorenzo de El Escorial, onde fica a cripta real e estão enterrados os reis e as suas mães desde há quatro séculos. Contudo, o túmulo já está cheio, devido à decisão do próprio Juan Carlos de, nos anos 1990, enterrar no local os pais, os condes de Barcelona. “Se ele morre fora, têm que o trazer para o Escorial, onde não tem túmulo. Portanto, toda a família real, não tem sítio“, diz Bouza Serrano, que explica que “se [Juan Carlos] morrer vai para o “pudridero” 20 anos até que o corpo fique consumido para entrar nos maravilhosos sarcófagos de bronze, mas nem esses tem porque eram só 26.”