Vinte cinco mil euros de faturas “sem compromisso”, contratos sem formalização legal, tetos legais do valor para ajuste direto ultrapassados e ainda procedimentos de contratação pública viciados. Uma auditoria pedida BDO & Associados, uma sociedade de revisores oficiais de contas, pela atual gestão da junta do Lumiar (PSD/CDS), liderada por Ricardo Mexia, arrasa por completo o mandato do anterior executivo da maior freguesia de Lisboa, liderado pelo vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves. O socialista, em declarações ao Observador, desvaloriza as conclusões da auditoria e fala em “erros metodológicos“.

A auditoria, à qual o Observador teve acesso e que foi em parte revelada pela revista Sábado na quarta-feira, aponta várias falhas a procedimentos de contratação pública durante o anterior mandato (2017-2021). Uma das conclusões que salta à vista: a total ausência de procedimentos de contratação pública sob a modalidade de concurso público. Comparativamente a outros procedimentos, o concurso público é mais exigente — pois obriga a uma maior transparência por parte de quem contrata o serviço.

A consulta prévia em que as três empresas têm (ou tiveram) sócios em comum

