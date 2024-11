Vitória de Trump: os analistas enganaram-se?

Umas eleições com desfecho previsível?

Há duas posições muito populares nas notórias redes sociais sobre estas eleições. Claro que os EUA, esse inferno neoliberal e imperialista, iam voltar a eleger um mentiroso compulsivo, um mal-educado vulgar, um capitalista ganancioso. Claro que um génio político e económico, um verdadeiro amigo do bom e verdadeiro povo americano e europeu ia ser eleito. Em comum a muitas destas posições está a indignada pergunta retórica: como é que foi possível que a imprensa e os analistas nos tivessem enganado quanto ao resultado final das eleições?! Para esses, não tenho grande coisa a dizer. Confio que ainda haja umas quantas pessoas sensatas e politicamente maduras de esquerda e de direita – que são aquelas a quem este texto se dirige – que percebem que o que caracteriza as eleições numa verdadeira democracia é necessariamente e felizmente algum grau de imprevisibilidade.

As sondagens ajudam a perceber tendências de intenção de voto. Mas se fossem 100% fiáveis não era preciso ter todo o trabalho e despesa de ir votar e de contabilizar votos. As sondagens são evidentemente e confessadamente falíveis – as tais das margens de erro – desde logo porque as pessoas mudam de ideias e não concretizam intenções. É ainda mais assim em períodos de transição em que os padrões históricos usados para escolher amostras representativas e tratar os dados deixam de funcionar. Para quem quis ouvir fui insistindo nestes pontos.

O ponto fundamental é este, o facto de muita imprensa e analistas não terem declarado a vitória certa de Trump não é anormal, nem suspeito com os dados disponíveis. Aliás, só em ditaduras é possível prever com segurança quem vai ganhar as eleições, como qualquer pessoa minimamente atenta e séria pôde fazer, por exemplo, no caso de Putin, e das pseudo-eleições presidenciais na Rússia no início deste ano de 2024. Na Coreia do Norte também não há dúvidas sobre quem vai ganhar eleições enquanto o atual regime durar.

E esta não foi uma vitória fácil ou esmagadora de Donald Trump. Foi a eleição mais cara de toda a história dos EUA – no conjunto das eleições terá ultrapassado os 15 mil milhões de dólares. E a sua vitória não parece estar, para já, fora das margens de erro das sondagens nos Estados oscilantes. Falharam mais no voto popular. Mas isso em parte resulta do facto de a maioria dos recursos e sondagens se concentrarem nos Estados decisivos, e portanto a margem de erro tende a ser maior nos demais. E aí Trump conseguiu perder por menos em Estados como Nova Jérsia ou ganhar por mais na Florida que tipicamente não justificam grandes investimentos em sondagens. Nesse aspeto teremos tido realmente excessiva confiança nas sondagens sobre o voto popular nacional, mas por razões fáceis de perceber: não é ele que decide quem conquista a presidência dos EUA, embora seja relevante para a respetiva legitimidade política.

Trump vence em 2024 com mais de 74 milhões de votos, mais ou menos os mesmos que teve em 2020 quando perdeu. Biden teve 81 milhões de votos em 2024. Harris desta vez terá mais de 70 milhões. E uma oscilação de algumas centenas de milhares de votos nos Estados decisivos ainda assim poderia ter dado uma vitória à democrata no colégio eleitoral. Obama em 2008 teve mais 10 milhões de votos do que o republicano McCain. Em 1980, Reagan venceu com quase nove pontos percentuais de vantagem o presidente Carter e só perdeu cinco Estados; em 1984 a sua vitória foi ainda mais esmagadora. Ou seja, esta foi realmente uma eleição menos renhida do que se esperava, mas está longe de ser uma vitória esmagadora e facilmente previsível no contexto do histórico de mais de dois séculos de eleições presidenciais.

Opinião, pois então

Para quem ainda não percebeu, convém deixar claro que eu não sou jornalista. Sou um historiador e internacionalista partidariamente desalinhado, embora com convicções liberais e progressistas, temperadas por uma valorização do bom-senso e da prudência, velhas virtudes cristãs. Não escrevo textos de opinião como se fossem artigos científicos, para isso existem revistas especializadas. Escrevo este tipo de artigos para dar opinião, sendo verdade que procuro que seja informada pela minha formação e experiência como historiador e internacionalista. Mas é sempre a minha análise, por isso devidamente assinada, não me escondo no anonimato ou por detrás de qualquer instituição. Nunca tive aliás o talento de esconder o que realmente penso de acordo com as conveniências.