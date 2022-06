Vladimir Potanin, o oligarca russo amigo de Putin que escapou a sanções. As suas minas de níquel podem abanar a economia mundial

Certo é que Vladimir Potanin, o oligarca russo de 61 anos, continua a viver sem qualquer restrição. De acordo com a Bloomberg, num texto publicado em março de 2022, a fortuna do empresário estava avaliada em mais de 30 mil milhões de dólares antes do início da invasão da Rússia à Ucrânia, tratando-se do homem mais rico no pós guerra na Ucrânia. Mesmo assim, mais de cem dias depois do início do conflito, Potanin já terá perdido quase um quarto da sua riqueza, apesar de continuar sem qualquer sanção por parte da União Europeia, Reino Unido e EUA.

A maior fonte de riqueza do oligarca russo são claramente as minas, detidas pela empresa Norilsk Nickel, a maior produtora mundial de níquel refinado, onde é acionista maioritário e CEO. Mas além deste negócio, sabe-se que tem uma fundação, a que deu o seu nome, e tornou-se no primeiro russo a juntar-se ao The Giving Pledge, uma organização filantrópica que incentiva pessoas com grandes riquezas a contribuírem para causas sociais.

Conhecido como colecionador de iates de luxo — já teve pelo menos três desde 2008 — a última das aquisições foi um barco chamado Barbara, avaliado em 165 milhões de euros. Nenhum deles está apreendidos. Além do ski, outro dos hobbies é o hóquei no gelo, um desporto que pratica pelo menos duas vezes por semana — tem a sua própria pista de gelo privada — e que costuma praticar com Vladimir Putin (diz-se que tinha por hábito deixar o presidente russo ganhar).

Voltando aos negócios, Potanin continua também o seu trabalho dentro da normalidade, longe das muitas dificuldades com que estão a conviver diariamente alguns dos homens mais ricos da Rússia. As exceções a Potanin são as restrições aprovadas pela Austrália (sanções contra bancos e entidades governamentais russas) e pelo Canadá (desde a proibição às importações de petróleo bruto russo a sanções a grandes empresas).