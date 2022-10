Uma publicação que circula no Facebook diz que Fábio Luís Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente brasileiro e recandidato às eleições deste ano, começou por trabalhar num jardim zoológico e que hoje em dia é “dono de seis fazendas, maior acionista da JBS, maior acionista da Oi e dono um ‘jatinho’ de 50 milhões de dólares”. Mas nem tudo isto é verdade.

Os boatos não são novos. O mesmo tipo de publicações circularam pelas redes sociais também em 2018, data das últimas eleições brasileiras.

É verdade que Lulinha, como é muitas vezes chamado pelos internautas, chegou a trabalhar num zoo. O filho do ex-presidente licenciou-se em biologia e foi monitor no jardim zoológico de São Paulo. Segundo o Diário de Notícias, o salário como monitor rondava os 600 reais. Em 2003, no ano em que Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como Presidente da República, Lulinha deixa a função e junta-se à Gamecorp, uma empresa de videojogos.

Ao longo dos anos também foram surgindo vários rumores de que Lulinha seria proprietário de várias herdades espalhadas pelo Brasil. Mas numa pesquisa rápida conclui-se que não há evidências de que algum dos filhos de Lula da Silva seja dono de alguma fazenda ou propriedade com essas características. Os motores de busca mostram, contudo, uma série de desmentidos feitos por várias publicações noticiosas que analisam publicações com premissas semelhantes.

Em relação ao grupo JBS, o rumor é ainda mais antigo. Os boatos começaram a surgir em 2015. Na altura, a empresa brasileira chegou até a contratar uma agência para ajudar a desmentir a informação. Também nesse ano, o CEO da empresa à época, Wesley Batista, confessou em entrevista que nunca tinha visto Lulinha.

Já em relação à empresa de telecomunicações Oi, o caso é mais complexo. A relação entre Fábio Luís Lula da Silva e a empresa foi investigada no âmbito da Operação Lava-Jato, que levou à prisão do ex-Presidente Lula em 2018. Contudo, as suspeitas foram levantadas por supostas transferências ilegais de dinheiro entre a empresa de videojogos Gamecorp e a Oi. É falso que Lulinha seja acionista da Oi. Segundo a Reuters, o empresário é sócio da Br4 Participacoes Ltda, FFK Participacoes Ltda, G4 Entretenimento e Tecnologia Digital Ltda e LLF Participacoes – Eireli. Nenhuma destas empresas está presente no grupo de acionistas da Oi.

Por fim, a informação que acusa Fábio Luís Lula da Silva de ser proprietário de um avião avaliado em 50 milhões de dólares já foi desmentida por várias publicações brasileiras. As partilhas que surgiram em 2018, e que estiveram na origem do boato, afirmavam que o filho do ex-presidente é dono de um G-1159A Gulfstream III. Segundo a Folha de S.Paulo, o avião é americano e não há registo de que tenha pertencido a alguém relacionado com a família Lula da Silva. A mesma aeronave também não está avaliada em 50 milhões de dólares, mas sim em 37 milhões.

Conclusão

Uma publicação do Facebook acusa Fábio Luís Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente brasileiro, de ter passado de empregado de jardim zoológico a dono de um avião avaliado em 50 milhões de dólares. A partilha diz ainda que Lulinha, como é conhecido, é também acionista das empresas JBS e Oi, além de ser dono de seis herdades espalhadas pelo Brasil. Estes boatos não são novos e quase todas as afirmações são falsas.

É verdade que Lulinha foi monitor no Jardim Zoológico de São Paulo até 2003. E que nesse ano, em que o pai passou a ser Presidente do Brasil, se juntou a uma empresa de videojogos, a Gamecorp. Todas as outras informações que constam da publicação são falsas. Não há evidências de que Fábio Luís Lula da Silva seja proprietário de qualquer fazenda ou aeronave. Também não integra qualquer das empresas acionistas do grupo JBS, nem da Oi.