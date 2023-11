A imagem que mostra dezenas de pessoas nas ruas a apoiar uma parada do exército israelita foi criada digitalmente através de inteligência artificial. Está, no entanto, a ser partilhada nas redes sociais de forma errada, como se se tratasse de uma fotografia real em que a população demonstra um apoio em massa às tropas de Israel.

“O VERDADEIRO espírito israelita. É preciso dizer mais alguma coisa?”, lê-se numa das muitas publicações que circulam online desde o início do conflito entre Israel e o grupo Hamas.

A imagem original foi publicada no Facebook no dia 11 de outubro por Omri Shefi. O próprio utilizador esclarece na publicação que se trata de um produto criado com recurso a inteligência artificial. E explica o que pretendia alcançar: “Esta guerra tem um grande lado psicológico. Por isso, imaginemos a fotografia da nossa vitória e assim irá acontecer!”

Para além da imagem alvo de análise neste Fact Check, foram divulgadas mais 12 fotografias criadas com inteligência artificial pelo mesmo autor. Todas elas sugerem uma vitória do exército de Israel no conflito armado com o Hamas.

As publicações circulam nas redes sociais com mensagens de apoio ao exército israelita e críticas à atuação do Hamas, na sequência dos ataques do grupo palestiniano de 7 de outubro que provocaram centenas de mortes logo nas primeiras horas, um número que tem vindo a crescer de forma ininterrupta ao longo do último mês, somando largos milhares de vítimas.

Neste momento, as forças israelitas têm em curso uma operação militar para tentar desmantelar o Hamas. Nas últimas horas, o exército israelita garantiu já ter matado cerca de mil combatentes do grupo terrorista e destruído ou atingido 2.800 estruturas usadas pelo Hamas.

Falso. Circulam nas redes sociais fotografias que sugerem um apoio massivo da população ao exército de Israel, mas as imagens em questão foram criadas com recurso a inteligência artificial.

O esclarecimento é feito pelo próprio autor das imagens, que explica que se a população acreditar na vitória do exército israelita esse triunfo ficará mais perto de acontecer.

