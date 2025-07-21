Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens de um acidente de carro e está a ser feita uma associação ao acidente de carro que vitimou mortalmente Diogo Jota, jogador do Liverpool e da seleção nacional, e o seu irmão André Silva, no dia 3 de julho.

Além da descrição, que diz que se trata do acidente de carro de Jota num Lamborghini, no final dos vários clipes com o embate vê-se uma fotografia do jogador de futebol com a mulher e o filho mais velho, mas também vídeos de Jota em campo, como uma espécie de recordação e homenagem ao jovem atleta.

Porém, não é verdade que as imagens sejam do acidente em causa. Numa busca pelo momento captado pelas câmaras é possível perceber que as imagens são de 2023, altura em que vários órgãos de comunicação social dos EUA deram conta de um acidente que matou a condutora, Yabao Liu, de 27 anos, que seguia com excesso de álcool no sangue. Mais tarde, as autoridades confirmaram que seguia a 160 km/h e que se tratava de um Porsche branco.

Ao contrário do que ficou provado relativamente a esse acidente, Diogo Jota seguia num Lamborghini e não num carro branco. De acordo com as primeiras informações da Brigada de Trânsito do Comando de Zamora da Guardia Civil, o acidente que causou a morte dos dois jogadores de futebol terá mesmo sido causado por um problema numa roda do carro em que seguiam, associado a excesso de velocidade.

Seria o jogador do Liverpool quem seguia ao volante do Lamborghini verde alugado, numa altura em que se dirigia para o estágio de pré-época do clube inglês — ia de carro até Santander, em Espanha, para apanhar um barco com destino a Inglaterra, devido a um problema de saúde que o impedia de viajar de avião.

Conclusão

Não é verdade que as imagens em causa sejam do carro em que Diogo Jota seguia no momento do acidente mortal, em Espanha. Várias publicações nas redes sociais e em órgãos de comunicação social provam que as imagens em causa são de um acidente em 2023, tendo sido publicadas antes do acidente do jogador do Liverpool. Além disso, Jota seguia num Lamborghini verde e o carro do vídeo é um Porsche branco.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.