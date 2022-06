Uma publicação no Facebook, que utiliza o termo “bandido” para referir-se a Lula da Silva, recorre àquilo que parece ser uma notícia sobre a capa que a revista Forbes teria feito sobre o antigo Presidente do Brasil, alegadamente apresentando-o como “um dos mais ricos do mundo”. Mas nem a imagem corresponde a uma notícia nem a Forbes fez tal capa com Lula da Silva.

Em primeiro lugar, é preciso perceber qual a fonte da “notícia” usada na publicação. Trata-se de um texto publicado a 16 de maio no site “a trombeta news”, ainda disponível nesta ligação.

A página online tem sido fonte de várias fake news e divulgação de informação imprecisa. No final dos artigos, os autoras incluem referências a alegadas “fontes”, numa tentativa de dar credibilidade aos textos. Neste caso concreto, remete para uma “fonte” num site com domínio “odetetive.com”, que não devolve qualquer resultado quando se tenta aceder.

Além do texto, a página “atrombetanews” usa uma capa da revista Forbes completamente manipulada — trata-se, na versão, de uma edição digital da capa da edição de 2013 com o bilionário russo Mikhail Prokhorov, que pode ser encontrada nesta fotogaleria da Forbes.

É fácil encontrar as semelhanças entra a capa original e a capa manipulada, com Lula da Silva: as cores, o logótipo da revista cortado pela cabeça dos homens, a localização das caixas de texto e a desleixada edição de imagem no texto principal em baixo, com cores e tipos de letra diferentes de todo o restante conteúdo.

A fotografia de Lula da Silva usada para substituir a do milionário russo é da autoria de José Cruz, da Agência Brasil, e está disponível aqui. O facto de estar numa posição semelhante à de Mikhail Prokhorov, que figura na capa verdadeira da Forbes, facilitou a manipulação da capa da revista.

Conclusão

Não é verdade que a revista Forbes tenha feito capa com Lula da Silva com um dos homens mais ricos do mundo. O conteúdo falso tem origem num site de divulgação de notícias falsas e conteúdos imprecisos que se escuda em alegadas “fontes”, sem qualquer tipo de credibilidade.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO