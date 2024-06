Nas várias redes sociais tem circulado um vídeo em que Vladimir Putin surge ao lado de um indivíduo numa cadeira de rodas, sem braços e sem pernas. Na descrição do vídeo pode ler-se o seguinte: “Soldado russo foi enviado para a invasão da Ucrânia para satisfazer o desejo expansionista de Vladimir Putin. Voltou de lá sem os braços e as pernas. Agradeceu a Putin e disse: ‘Somos russos. Deus está connosco.'”

Na verdade, há várias informações incorretas naquela informação de contexto. O homem que aparece no vídeo é de nacionalidade bielorrussa, e não russo, e num discurso dirigido a Vladimir Putin afirma, segundo as legendas do vídeo: “Não vamos dececioná-lo. Estamos orgulhosos de o senhor e o nosso líder Alexandre Grigoryevich Lukashenko mantenham a linha de forma tão fraterna. (…) Nós somos russos. Deus está connosco. Sirvo a Pátria”.

O vídeo em si não é manipulado. Mas tem alguns aspetos falsos em torno da publicação. Desde logo, o indivíduo na imagem não é um soldado russo que foi enviado para a Guerra na Ucrânia. Trata-se de Aleksei Talai, um atleta paralímpico bielorrusso de natação, que está aliás registado na página do Comité Paralímpico Internacional.

Através de uma pesquisa online, é possível encontrar uma fotografia desta mesma cerimónia presente no vídeo no banco de imagens da agência alemã de fotografia Imago. Ao ler a legenda, ficamos a saber que a cerimónia em causa retrata o momento em que Aleksei Talai recebeu a Ordem da Amizade por parte do Presidente russo, numa sessão que decorreu no Salão Santa Catarina do Kremlin, em Moscovo.

A história de vida de Aleksey Talai está relatada no site do fotógrafo Pavel Volkov. Na infância, o bielorruso foi vítima de um acidente. Tentou apagar um incêndio, mas acabou por pisar uma mina subterrânea, e desta forma perdeu os braços e as pernas. Portanto, não perdeu os braços e as pernas na Guerra na Ucrânia.

Conclusão

O vídeo exibido na publicação, no qual Vladimir Putin surge ao lado de um homem sem braços nem pernas, é real. No entanto, este individuo não é um soldado russo que perdeu os membros durante a invasão da Rússia à Ucrânia. É sim um atleta paralímpico da Bielorrússia que teve um acidente na infância.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

