Uma publicação no Facebook mostra um vídeo onde é possível ver-se um grande edifício em chamas. O autor afirma que se trata da Biblioteca do Alcazar, em Marselha, a segunda maior cidade francesa. Mas ainda há mais: a partilha afirma também que o incêndio terá sido ateado durante os violentos protestos que marcaram o início do mês de julho no país. O conteúdo é falso. O edifício não fica em França.

Foi quase no fim de junho que um jovem de 17 anos foi morto a tiro pela polícia francesa. Nahel conduzia sem documentos quando foi mandado parar numa operação STOP na cidade de Nanterre. Mas o que se passou não ficou totalmente esclarecido. Segundo a polícia, o jovem, que já tinha antecedentes criminais, tentou fugir e teria, por isso, sido abatido em legítima defesa. Mas testemunhas que seguiam no carro da vítima contam uma história diferente.

A morte do jovem, cujo os pais têm origem argelina, foi o rastilho para vários dias de tumultos e fortes protestos espalhados por toda a França contra a violência policial. Durante as manifestações, milhares de pessoas foram detidas e centenas de carros foram incendiados.

Marselha não escapou à onda de protestos. Alguns manifestantes tentaram atacar a famosa biblioteca (que já estava com proteções na fachada), mas sem sucesso. Depois de alguns dias encerrado, o edifício voltou a abrir ao público.

Então, que edifício a arder é este que aparece no vídeo da publicação?

Trata-se da central dos correios de Manila, a capital das Filipinas. As imagens foram divulgadas pelos bombeiros da cidade e o incêndio foi noticiado por vários meios de comunicação social do mundo. O fogo terá começado na cave e deixou o edifício centenário muito danificado.

FIRE ALERT: Fire trucks are on scene as General Alarm is raised at the fire in Manila Central Post Office according to the Bureau of Fire Protection.

The fire was raisied to second alarm at 1:09AM.

(Video by AJ Acosta/MPIO) pic.twitter.com/tzUDg9gvSC

— Manila Public Information Office (@ManilaPIO) May 21, 2023