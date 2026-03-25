Um dia depois de um ministro ter atirado uma eventual crise energética para longe, outro governante veio dizer que, afinal, está perto. A confusão apanhou os portugueses a atestar os depósitos antes de mais uma subida dos combustíveis, e obrigou a ministra do Ambiente, que decretou que Portugal estava “a ficar perto dos critérios em que podemos declarar crise energética”, a fazer um esclarecimento. Segundo Maria da Graça Carvalho, o problema atual está no gás, e não na eletricidade, e os critérios que se aplicam a essa hipotética situação de crise, que permite medidas excecionais de apoio, não abrangem o preço dos combustíveis.

Para as famílias, empresas e agricultores que há três semanas pagam mais pela gasolina e o gasóleo, a transposição de diretivas europeias para declarar crise energética, que já estava em andamento antes da crise, não serve de grande consolo. Sobretudo quando aqui ao lado, em Espanha, o Governo de Pedro Sánchez aprova um pacote de ajudas que pode baixar o preço dos combustíveis em 30 cêntimos por litro.

O Governo português tem optado pela cautela e por tomar medidas a conta gotas, como a descida do gasóleo agrícola, que deverá ser aprovada esta semana, após muitos apelos do setor. O Executivo garante que não está a ganhar dinheiro com a crise porque a receita extra em impostos está a ser devolvida pela redução do ISP. E praticamente não há dia em que um ministro não venha dizer que o Governo admite ajustar as medidas caso o conflito no Oriente persista. Com o preço do petróleo a não deixar a fasquia dos 100 dólares por barril e a pressão sobre o Governo a aumentar, o comunicado semanal das Finanças a anunciar o “desconto extraordinário temporário” do ISP poderá não ser suficiente por muito mais tempo. E as garantias de que o Governo está “atento” não aliviam a carteira dos portugueses.

O tempo da cabeça fria

É uma questão de tempo até que os salpicos da guerra comecem a fazer-se sentir além da energia e dos combustíveis. O Banco de Portugal já começou a preparar o terreno para o que pode vir. Economia a crescer menos e inflação a acelerar em 2026 são cenários quase certos. E se as previsões apontam para um crescimento de 1,8% este ano, o supervisor deixa o alerta: há “riscos acentuados” de que seja pior, precisamente por causa do impacto incerto da guerra mas também das tempestades que assolaram o país em janeiro e fevereiro.

Naquelas que são as primeiras previsões com o cunho de Álvaro Santos Pereira, o governador pede “cabeça fria” quando se fala em possíveis subidas de juros pelo BCE (que podem acontecer já em abril) para conter a pressão inflacionista causada pela guerra, e lembra que a situação na zona euro hoje é “muito diferente” da que existia em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, até porque nessa altura a inflação já rondava os 5% — e hoje está nos 2%. Mesmo assim, avisa, “estamos preparados para reagir a qualquer eventualidade“.

O maior aumento de sempre até ao próximo

“Preço das casas bate recordes”. “Preço das casas deve subir x este ano”. “Preço das casas com maior aumento de sempre”. Os títulos sucedem-se mês após mês e quase já não causam espanto. Nem mesmo quando o Instituto Nacional de Estatística (INE) revela que em 2025 este “maior aumento de sempre” foi de quase 18%, o que significa que o índice acelerou 8,5 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano anterior. Ainda hoje, pelo Banco de Portugal, ficámos a saber que a prestação mediana pela compra de uma casa duplicou em Lisboa e quase triplicou no Porto entre 2019 e 2023.

O que os mais recentes dados do INE revelam também é que o peso relativo dos estrangeiros na compra de casa tem vindo a cair, apesar de continuar elevado. Há três anos, uma em cada três casas teve como comprador um estrangeiro. Hoje, é praticamente uma em cada quatro. Apesar dos preços, as vendas não abrandam. Foram transacionadas no ano passado quase 170 mil casas, mais 8,6% do que em 2024. Os números indicam ainda que os preços estão a subir mais nas casas usadas do que nas novas, o que só comprova que o mercado precisa ainda de muita oferta. E que as medidas que têm vindo a ser tomadas pelo Governo na habitação tardam em surtir efeitos.

A EMPRESA

Já não se chama Twitter, já não tem os mesmos donos e nem sequer o mítico pássaro azul sobreviveu. Passaram 20 anos desde que um desconhecido engenheiro chamado Jack Dorsey escreveu uma linha que haveria de marcar a história das redes sociais (e, não é exagerado dizê-lo, da internet): “Só a configurar o meu twttr”. Assim mesmo, sem vogais (e em letra verde), e não era uma gralha. O nome Twitter só surgiria mais tarde. Com ele veio a popularidade e o impacto global, que ainda hoje perdura sob a designação de X e a liderança de Elon Musk.

Ao fim de 20 anos, pouco resta do Twitter original, como conta a Cátia Rocha nesta cronologia que recupera os layouts dos primórdios da rede social, dos quais já poucos utilizadores terão memória. E são precisos bem mais de 140 caracteres para contar a história do Twitter. Da altura em que quase foi comprado pelo Facebook, passando pelo papel central que teve na cobertura de acontecimentos como a amaragem no rio Hudson ou a caça ao homem após os atentados na maratona de Boston, até à eleição de Donald Trump, em 2016, em que a plataforma foi parte fulcral da estratégia. O Twitter mudou muita coisa, inclusive a forma de se fazer política. E se numa fase inicial era a aproximação aos eleitores que o diferenciava, com o tempo a evolução dos algoritmos contribuiu para “criar públicos polarizados em todo o mundo”, defende Jason Gainous, professor universitário e investigador que acompanha a plataforma desde o início, em entrevista ao Observador. Hoje o Twitter chama-se X e pertence à pessoa mais rica do mundo. Viverá mais 20 anos para contar a história?