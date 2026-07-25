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Coisa feia esta inveja que sinto de um nosso leitor, ouvinte e assinante. Sim, sim, caro Nuno Santos, estou a falar de si. Ando aqui há anos a sonhar com essa viagem ao Japão, a rever o Lost in Translation e o Kill Bill, a visualizar templos e parques e vistas, a cobiçar o sushi, a tentar compatibilizar roteiros. É muito caro, fica muito longe, demora muito tempo para conhecer como deve ser, tudo inacessível.
De repente, para assinalar os 12 anos, o Observador abre um concurso para oferecer uma viagem ao Japão e proíbe os colaboradores de entrarem. Não podia ser doutra maneira, sob risco de ressuscitarem os funcionários dos extintos governos civis que zelavam pela legalidade dos concursos. Não há direito — e eu senti pela primeira vez que trabalhar no Observador não é este gigantesco privilégio que tem sido desde que aqui entrei há mais de 9 anos, na manhã gloriosa (para mim) daquele 2 de maio de 2017.
O desafio era apenas destinado a assinantes standard e premium do Observador, sem qualquer relação familiar com os 140 colaboradores. Tinham de responder à pergunta: “Se pudesse descobrir o Japão com o olhar de quem valoriza informação independente, o que procuraria primeiro, e porquê?”
Houve o impressionante número de 3.188 assinantes a participar enviando um texto — e eu percebo-os a todos muito bem: o prémio para a melhor resposta era uma viagem para duas pessoas ao Japão (a 12 mil km de distância), de 14 dias, com voos, estadias, viagens de comboio e pensão completa, no valor de 12 mil euros, tudo organizado e oferecido pela agência de viagens fundada por Joaquim Pinto Lopes — que já se associa todas as manhãs ao 3 Toques da Rádio Observador.
Entre tantas respostas inspiradoras, coube a um júri do Observador decidir que o vencedor seria Nuno Santos e a grande história que originou o seu texto. Nos últimos 8 anos, ele e a mulher geriram um bar em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, com o apoio do mestre José Reis, de 81 anos, para a gestão das barracas de praia. “Ele contava histórias de quando ficou muito próximo de Kazuo Dan, um escritor japonês que viveu em Santa Cruz [em 1970] e conviveu com ele e o seu irmão. O Mestre Zé contava histórias fascinantes sobre jantares e de quando o escritor os levou a Lisboa numa limousine para irem aos fados”. Foram estas memórias de episódios de há 57 anos que inspiraram este texto vencedor, enviado por Nuno Santos:
“Gostaria de descobrir o Japão que, de certa forma, já chegou à minha vida através de Santa Cruz. A vila, onde Kazuo Dan, escritor japonês e vencedor do Prémio Naoki, viveu, criou amizades e conheceu a saudade.
Recordou os pescadores Joaquim e José, que lhe levavam percebes e fruta com o orgulho de quem partilha o que tem. O Mestre Zé, que me acompanhou no Búzios, a cuidar das tradicionais barracas às riscas, na praia do centro, conta as histórias de quando recebia Kazuo Dan em casa. Não posso garantir que seja o mesmo José. Mas, quando o ouço, suspeito que faz parte dessa história.
Se pudesse descobrir o Japão com o olhar de quem valoriza informação independente, faria o caminho inverso ao de Kazuo Dan. Tentaria perceber o país do homem que atravessou o mundo e foi capaz de reconhecer, numa comunidade piscatória do oeste português, a sua casa espiritual.
Procuraria o Japão que não cabe apenas numa fotografia: uma sociedade marcada pelo grupo e pela tradição, mas onde se formam espíritos inquietos como Kazuo Dan.
Pelo que escreveu, foi feliz em Santa Cruz, uma aldeia pobre, católica e conservadora, nos anos 70, num Portugal ainda em ditadura. Talvez o que o seduziu não tenha sido a diferença, mas as semelhanças: a mesa partilhada, o peso da comunidade, a tradição, a sensação de que ninguém existia sozinho.
Fascina-me essa tensão entre a valorização do comunitário e o desejo de liberdade. Perceber como é que o Japão tenta equilibrar a liberdade individual, a harmonia colectiva e o desejo de manter tradições.
Da terra do sol poente, Kazuo Dan não levou apenas a imagem do mar. Levou nomes, rostos e amizades. Na terra do sol nascente, é isso que procuraria. A humanidade que faz de um lugar distante uma casa. Porque viajar, como informar, deve servir para questionar ideias feitas, ver antes de concluir e escutar antes de explicar.
No haiku que deixou gravado em Santa Cruz, Kazuo Dan escreveu: “Belo Sol Poente, Ah! Pudess’eu ir buscar-te, Lá, ao fim do mar!”
Talvez seja este o início da minha viagem ao Japão.”
A nossa produtora/animadora Maria Nunes e a animadora Rita Camarneiro deram a notícia ao vencedor por telefone, sem avisar antes, para ficar gravada a reação espontânea da felicidade de quem vai poder cumprir um sonho. Ambas ficaram emocionadas com a reação de Nuno Santos, até bateram palmas, e querem dar mais notícias felizes como esta aos nossos assinantes no futuro. Tocante, bonito, e tal, mas… a própria Maria Nunes admite que também sentiu “a pequena inveja” por não ter podido participar no passatempo. Coisa feia, Maria — mas como eu te percebo.
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Podcast Plus
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A história do espião português que vendia segredos à Rússia de Putin e da operação internacional para o apanhar, que envolveu a PJ, a polícia italiana e os serviços secretos americanos.
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Almada
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Vizinhos contam como quase todos os dias o pai ou a mãe da criança a entregavam aos cuidados da funcionária. "Eram extremamente ternurentos", contam vizinhos. PJ assumiu investigação à morte.
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Segurança
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Da tecnologia nos automóveis às aplicações móveis e aos protocolos nas creches, especialistas defendem uma abordagem conjunta após a morte da bebé de 18 meses em Almada.
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Marcelo Rebelo de Sousa
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Antes de chegar a Belém, tinha um património de 384 mil. Ao deixar a Presidência, declarou 184 mil euros em ativos. Marcelo mantém Mercedes e continua sem ser proprietário de imóveis.
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Ministério Administração Interna
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Os três contratos mais valiosos da Construbarcelos com a PJ custaram mais 345 mil euros do que foi contratualizado. Dos 17 contratos, apenas três foram sujeitos a concorrência com o mercado.
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Partido Chega
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Depois de reunir com Seguro, Ventura ficou "ainda mais convencido" de que a demissão é a única saída para Luís Neves. Entretanto, líder do Chega mantém pressão sobre o Presidente da República.
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Justiça
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Advogados de arguidos acusados no processo alertam: a movimentação do atrelado para empresa de João Santos Carvalho pode inviabilizar a prova em julgamento.
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Ministério da Educação
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Reitores temem desigualdades no acesso ao Ensino Superior. Ex-presidente do JNE diz ter deixado aviso de que classificação "não ia ser nada fácil" — e ninguém perguntou porquê.
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Exames Nacionais
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Casa Civil fez monitorização durante o fim-de-semana com agentes do setor desde a Fenprof até associação de diretores, que até foi a Belém. Seguro admite subir de tom se 2ª fase dos exames correr mal.
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Vichyssoise
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João Pedro Luís considera que o que aconteceu com os exames nacionais foi "grave", mas mantém confiança no ministro. O líder da JSD diz que PS "não deve confundir OE com revisão constitucional".
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PSD
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PSD prefere que revisão constitucional envolva o PS, o que tem sido dito publicamente por Montenegro e Hugo Soares. Segurança Social, apesar de relatório Bravo, não terá mexidas nesta legislatura.
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PS
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Carneiro e Montenegro já se reuniram em São Bento. Socialistas acreditam chegar às negociações do OE 2027 numa posição mais forte do que há um ano e tenta condicionar Governo em matérias de fundo.
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Sismo
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A estrutura que provocou o abalo de 3,7 não está identificada, mapeada, nem caracterizada. Pertencerá ao sistema regional de falhas ativas de Arraiolos. E pode gerar sismos mais fortes, admite o IPMA.
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Água
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Desde a década de 1970 que há um projeto para transportar água de Castelo de Bode para a Península de Setúbal. Crise de Almada relançou plano que pode usar pontes sobre o Tejo para instalar condutas.
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Música
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Compositor e voz inconfundível, preparava espetáculos nos Coliseus de Lisboa e Porto para assinalar 50 anos de carreira. Deixa obra que marcou gerações, do Trovante a "Feiticeira" ou “Timor".
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Música
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Nascido no bulício do pós-25 de Abril, o Trovante teve apenas 16 anos de atividade continuada. Foi tempo suficiente para fazer a ponte entre a tradição e a modernidade e marcar gerações.
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Guerra na Ucrânia
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Liderou blindado que rompeu barricada pró-russa em Mariupol, libertou Kherson e estabilizou linha de Kharkiv. Drapatyi quer reformar Exército após 20 anos de combate e demissão por responsabilidade.
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Armamento Nuclear
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Trump assina acordo nuclear para fins civis com a Arábia Saudita. Riade obtém uma "grande vitória" e "manda mensagem poderosa" ao rival Irão. Netanyahu saúda possível alargamento de Acordos de Abraão.
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Livros
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A publicação do segundo volume da trilogia “O Lugar Mais Sombrio” serviu de mote para uma conversa sobre as memórias do autor da ditadura e sobre o impacto do regime na história moderna brasileira.
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Caso Epstein
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É suspeito de ter recrutado mulheres para a rede sexual de Epstein, mas nunca foi julgado. A ser investigado em França por alegada violação e tráfico humano, Daniel Siad morreu sem dar explicações.
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Itália
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Meloni acha pena "desproporcional", Salvini faz visitas à prisão. Caso Roggero, um ourives que matou dois homens em assalto à sua loja, agita Itália. Direita pressiona Presidente a conceder indulto.
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Céu e Terra
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Impulsionadas pelos ventos em altitude, as nuvens de fumo já começaram a atravessar o Atlântico e podem percorrer milhares de quilómetros até chegarem à Europa. Nos EUA deixaram cidades sem Sol.
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Reino Unido
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O maior anúncio de Burnham foi sobre o combate à situação das pessoas sem-abrigo: um plano que falhou em Manchester, mas que revela a persistência do trabalhista que quer ser lufada de ar fresco.
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Estilo
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O novo primeiro-ministro, que trocou os fatos Armani pelas t'shirts e blusões, faz do guarda-roupa um elemento de proximidade com o povo. Mas neste registo casual smart nada é deixado ao acaso.
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Inteligência Artificial
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Nasceu no Canadá uma associação que é um grupo de apoio para quem fica viciado em chatbots de IA. A Human Line Project já recebeu mais de 400 pedidos de ajuda para “ilusões” criadas pela IA.
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Estados Unidos da América
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Depois de Filadélfia, segue-se Boston. Entre Shakira no TD Garden e uma jazz-band da Marinha na rua, o nosso veleiro "Sagres" brilhou na capital do Massachusetts. Um ensaio de João van Zeller.
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Mundial 2026
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Mundial marcou adeus de figuras que marcaram as duas últimas décadas. No final, sobrou um contra todos. E todos, que jogam como um, impediram que Messi fizesse (ainda mais) o "impossível" aos 39 anos.
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Mundial 2026
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Aos 18 anos ganhou as eleições no FC Brig-Gils prometendo que a mãe faria a lavandaria de borla, aos 56 anos tornou-se um dos homens mais influentes do futebol. Mas como é que tudo isto aconteceu?
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Adepto confesso de futebol, o autarca de Nova Iorque tentou politizar o torneio, com uma mensagem a favor da classe trabalhadora e dos imigrantes. Mas o impacto foi limitado.
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Foi a figura de uma Noruega que não estava num Mundial desde 1998 e marcou s golos, mas fez muito mais do que isso e já tem bebés no Peru com o nome dele. Como Haaland se tornou a estrela do Mundial.
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Casas Reais
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Tia distante da noiva de Dinis de Bragança, Maria nasceu condessa na Alemanha mas aos 25 anos renunciou à nobreza para viver como religiosa no Porto. O processo de canonização está em curso em Roma.
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Opinião
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Se Luís Neves continuar no governo, sem este caso estar esclarecido, temos todos os motivos para o ver, não como apenas mais um ministro, mas como a definição política deste governo.
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A sombra vende mais que o sol, mas há que distinguir entre a natureza do erro de Fernando Alexandre e os de Luís Neves. Só a media não deu por isso. Até o PS rompeu timoratamente um cúmplice silêncio.
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Os filhos que não quisemos ter e o custo do Estado Social que escolhemos ter fazem com que, no mundo industrializado, se vá continuar a necessitar de acolher imigrantes. Mas não como a esquerda quer.
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A casinha, mais as pequenas obras, transformavam Luís Neves em um de nós. O atrelado e o bidões fizeram dele uma pessoa com a qual não queremos ter nada a ver.
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A previsão de uma sociedade pós-letrada não é nova. Está connosco desde os anos 60 e fundamentalmente pelas mesmas razões que temos hoje. Primeiro, a televisão; depois, a comunicação electrónica.