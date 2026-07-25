Coisa feia esta inveja que sinto de um nosso leitor, ouvinte e assinante. Sim, sim, caro Nuno Santos, estou a falar de si. Ando aqui há anos a sonhar com essa viagem ao Japão, a rever o Lost in Translation e o Kill Bill, a visualizar templos e parques e vistas, a cobiçar o sushi, a tentar compatibilizar roteiros. É muito caro, fica muito longe, demora muito tempo para conhecer como deve ser, tudo inacessível. De repente, para assinalar os 12 anos, o Observador abre um concurso para oferecer uma viagem ao Japão e proíbe os colaboradores de entrarem. Não podia ser doutra maneira, sob risco de ressuscitarem os funcionários dos extintos governos civis que zelavam pela legalidade dos concursos. Não há direito — e eu senti pela primeira vez que trabalhar no Observador não é este gigantesco privilégio que tem sido desde que aqui entrei há mais de 9 anos, na manhã gloriosa (para mim) daquele 2 de maio de 2017. O desafio era apenas destinado a assinantes standard e premium do Observador, sem qualquer relação familiar com os 140 colaboradores. Tinham de responder à pergunta: “Se pudesse descobrir o Japão com o olhar de quem valoriza informação independente, o que procuraria primeiro, e porquê?” Houve o impressionante número de 3.188 assinantes a participar enviando um texto — e eu percebo-os a todos muito bem: o prémio para a melhor resposta era uma viagem para duas pessoas ao Japão (a 12 mil km de distância), de 14 dias, com voos, estadias, viagens de comboio e pensão completa, no valor de 12 mil euros, tudo organizado e oferecido pela agência de viagens fundada por Joaquim Pinto Lopes — que já se associa todas as manhãs ao 3 Toques da Rádio Observador. Entre tantas respostas inspiradoras, coube a um júri do Observador decidir que o vencedor seria Nuno Santos e a grande história que originou o seu texto. Nos últimos 8 anos, ele e a mulher geriram um bar em Santa Cruz, no concelho de Torres Vedras, com o apoio do mestre José Reis, de 81 anos, para a gestão das barracas de praia. “Ele contava histórias de quando ficou muito próximo de Kazuo Dan, um escritor japonês que viveu em Santa Cruz [em 1970] e conviveu com ele e o seu irmão. O Mestre Zé contava histórias fascinantes sobre jantares e de quando o escritor os levou a Lisboa numa limousine para irem aos fados”. Foram estas memórias de episódios de há 57 anos que inspiraram este texto vencedor, enviado por Nuno Santos: “Gostaria de descobrir o Japão que, de certa forma, já chegou à minha vida através de Santa Cruz. A vila, onde Kazuo Dan, escritor japonês e vencedor do Prémio Naoki, viveu, criou amizades e conheceu a saudade. Recordou os pescadores Joaquim e José, que lhe levavam percebes e fruta com o orgulho de quem partilha o que tem. O Mestre Zé, que me acompanhou no Búzios, a cuidar das tradicionais barracas às riscas, na praia do centro, conta as histórias de quando recebia Kazuo Dan em casa. Não posso garantir que seja o mesmo José. Mas, quando o ouço, suspeito que faz parte dessa história. Se pudesse descobrir o Japão com o olhar de quem valoriza informação independente, faria o caminho inverso ao de Kazuo Dan. Tentaria perceber o país do homem que atravessou o mundo e foi capaz de reconhecer, numa comunidade piscatória do oeste português, a sua casa espiritual. Procuraria o Japão que não cabe apenas numa fotografia: uma sociedade marcada pelo grupo e pela tradição, mas onde se formam espíritos inquietos como Kazuo Dan. Pelo que escreveu, foi feliz em Santa Cruz, uma aldeia pobre, católica e conservadora, nos anos 70, num Portugal ainda em ditadura. Talvez o que o seduziu não tenha sido a diferença, mas as semelhanças: a mesa partilhada, o peso da comunidade, a tradição, a sensação de que ninguém existia sozinho. Fascina-me essa tensão entre a valorização do comunitário e o desejo de liberdade. Perceber como é que o Japão tenta equilibrar a liberdade individual, a harmonia colectiva e o desejo de manter tradições. Da terra do sol poente, Kazuo Dan não levou apenas a imagem do mar. Levou nomes, rostos e amizades. Na terra do sol nascente, é isso que procuraria. A humanidade que faz de um lugar distante uma casa. Porque viajar, como informar, deve servir para questionar ideias feitas, ver antes de concluir e escutar antes de explicar. No haiku que deixou gravado em Santa Cruz, Kazuo Dan escreveu: “Belo Sol Poente, Ah! Pudess’eu ir buscar-te, Lá, ao fim do mar!” Talvez seja este o início da minha viagem ao Japão.” A nossa produtora/animadora Maria Nunes e a animadora Rita Camarneiro deram a notícia ao vencedor por telefone, sem avisar antes, para ficar gravada a reação espontânea da felicidade de quem vai poder cumprir um sonho. Ambas ficaram emocionadas com a reação de Nuno Santos, até bateram palmas, e querem dar mais notícias felizes como esta aos nossos assinantes no futuro. Tocante, bonito, e tal, mas… a própria Maria Nunes admite que também sentiu “a pequena inveja” por não ter podido participar no passatempo. Coisa feia, Maria — mas como eu te percebo.