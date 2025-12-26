Já é uma tradição de todas as campanhas. Mesmo antes de irem para a estrada, os principais candidatos juntam-se para o Debate da Rádio. A Rádio Observador, a Antena 1, a Renascença e a TSF organizam este confronto decisivo que é ouvido (em direto por FM e depois em podcast), visto (com uma transmissão em vídeo nos sites e no YouTube) e lido (no site de cada rádio). Com a força de todas estas rádios juntas, as respostas dos candidatos chegam a milhões de pessoas. Nestas presidenciais, tudo acontece na sexta-feira, 2 de janeiro, entre as 9h30 e as 11h30 — o horário nobre da rádio. O que se vai passar naquelas duas horas começa a ser preparado muito antes num grupo de WhatsApp (claro). É aí que se juntam os quatro moderadores: Rui Pedro Antunes, do Observador, Natália Carvalho, da Antena 1, Susana Madureira Martins, da Renascença, e Judith Menezes e Sousa, da TSF. Depois, os quatro encontram-se presencialmente para definir os temas e fazer um primeiro brainstorming de perguntas. A seguir, o trabalho continua com várias vídeo-chamadas em diferentes dias. Ao mesmo tempo, os quatro jornalistas vão fazendo alterações constantes a um documento partilhado que serve de guião. Nesse documento, cada moderador tem uma cor própria. O nosso Rui Pedro Antunes, por razões, digamos, pessoais, opta sempre por uma variação de verde. Como é evidente, há mudanças de última hora. Nas últimas legislativas, como houve um debate a oito na RTP na noite anterior, foi preciso rever o plano logo a seguir, até às 3h30 da manhã. Os quatro tiveram apenas três horas de sono antes de entrarem em estúdio. No grande dia, os moderadores vão falando entre eles pelo WhatsApp ao longo do debate para decidirem adaptações e cortes nas perguntas consoante o tempo disponível. No ouvido, têm sempre a voz de Carla Pinto, da Antena 1, que da régie os vai informando, pelo auricular, se lhes escapar, por exemplo, que um determinado candidato está a pedir a palavra. O resto, só depende dos candidatos. Do nosso lado, estamos prontos — está quase.