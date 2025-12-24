As séries de 2025 que mais gostámos de ver, os melhores episódios e as grandes deceções

É o problema de estarmos mal habituados: as duas temporadas deram-nos humor negro, personagens inesquecíveis (assim de repente, não há como não referir Tanya e o manager do primeiro hotel, Armond) e umas quantas reviravoltas. Aqui temos cenários incríveis na Tailândia, um elenco classe média alta (de Walton Goggins a Michelle Monaghan, toda a gente quer fazer parte deste projeto), mas ficamo-nos por aí. Mais espiritual, menos sarcástica e muito mais lenta, deixa-nos a pensar se o formato já deu o que tinha a dar.

———————————————————————————————————

Susana Romana

MELHOR SÉRIE: “Pluribus”, Apple TV+

Pode uma série cuja primeira temporada ainda nem sequer chegou ao fim (à data da escrita deste artigo) ser a série do ano? Pode, se for uma criação de Vince Gilligan, realizador e showrunner de culto — expressão com possível duplo significado, dado o plot de Pluribus. Depois de Breaking Bad e da prequela Better Call Saul, Gilligan voltou aos seus tempos de guionista de Ficheiros Secretos para se dedicar a um bizarro projeto de ficção científica, do qual pouco ou nada se soube até à estreia. Uma Rhea Seehorn em topo de forma (há episódios de 45 minutos nos quais é a única interveniente) é Carol Sturka, uma autora de best sellers de qualidade que a própria considera duvidosa. Com problemas de álcool e uma recusa de assumir em público a sua relação lésbica com a agente, Carol é infeliz — mas assim se quer manter. Quando um vírus alienígena torna quase toda a população mundial feliz, a escritora faz todos os esforços para que o mundo volte ao normal, com dor, mentira e depressão. A realização é lindíssima e cheia de mensagens subliminares; os guiões são de uma precisão que nos deixa descansados que não haja um final à Lost. E Seehorn, se não ganhar todos os prémios de representação, bem pode pegar fogo à sede dos Emmy.

MENÇÃO HONROSA: “This Is Going To Hurt” (RTP Play)

Baseada numa autobiografia de Adam Kay, ex-médico do SNS britânico, This Is Going To Hurt estreou-se originalmente em 2022, mas chegou este verão a Portugal via RTP Play. Enquanto o livro é sobretudo uma sucessão de episódios caricatos, dos divertidos aos trágicos, a série tem uma narrativa mais consequente, desenhada pelo próprio Kay. Passada nas urgências de obstetrícia de um hospital público, This Is Going To Hurt reflete sobre a saúde pública versus a saúde privada, mas acima de tudo aborda a saúde mental dos médicos de um modo particularmente marcante. Um bombom que não deve ficar perdido só por não estar numa plataforma mais óbvia.

MELHOR EPISÓDIO: “The Pediatric Oncologist”, da série “The Studio” (Apple TV+)

Em abono da verdade, quase todos os episódios de The Studio — a sátira aos estúdios de Hollywood criada por Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez — podiam ser o Melhor Episódio do Ano. Frutífero em cameos inesperados (até Scorsese, a fazer dele próprio, foi nomeado para um prémio de representação) e numa autoironia ácida que Hollywood parecia incapaz de ter desbragadamente, The Studio acompanha Matt Remick, o recém-nomeado diretor da produtora Continental Studios, um apaixonado por cinema a braços com uma indústria cada vez mais oca.