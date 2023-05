Em Portugal, entre o início do século XXI e a crise da dívida, a clivagem entre os trabalhadores do setor público e do setor privado estava muito presente. Esta clivagem foi marcada por posições ideológicas e diferentes visões sobre o modelo de desenvolvimento do país, mas tinha na sua base uma crise nas finanças públicas. Em 2001, Portugal tinha sido o primeiro país da Área do Euro a violar o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Em 2002, teve início um programa de austeridade orçamental que, com variações, se mantém ainda hoje. Nessa altura, a despesa com os funcionários públicos era a principal despesa do Estado português, correspondendo a mais de 30% da despesa, tendo atingido um máximo de 14,5% do PIB em 2005. A sustentabilidade das contas públicas e o cumprimento das regras europeias obrigou a medidas para controlar o crescimento da despesa pública. A despesa com os funcionários públicos foi um dos alvos prioritários. Com a exceção do aumento salarial eleitoralista de 2009, desde 2002 a progressão salarial da função pública esteve sujeita a congelamentos salariais e de carreiras, cortes salariais nominais e reais. Em 2014, o peso das remunerações no PIB tinha caído para 12%, voltando assim aos níveis do início da década de 90. Para além do controlo dos salários, também o número de funcionários públicos diminuiu de forma significativa, de cerca de 730 mil em 2011 para 650 mil em 2014.

Em 2016, para além da eliminação dos cortes salariais de José Sócrates, registou-se a reposição das 35 horas semanais para a função pública, mantendo-se as 40 horas para o setor privado. Esta medida de favorecimento da função pública reavivou mais uma vez a clivagem entre função pública e setor privado.

Nos anos seguintes, para compensar a redução da carga horária para as 35 horas, pela incapacidade de fazer reformas e melhorar a eficiência dos serviços ou por necessidades efetivas em algumas áreas, o número de funcionários públicos cresceu e voltou a ultrapassar os 730 mil em 2021, representando 14,2% da população ativa. No entanto, em percentagem do PIB a despesa com os funcionários públicos era cerca de 10,8% em 2022 (ainda inferior à de 2014).

