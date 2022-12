A lei da eutanásia, aprovada esta semana, após um longo e muito participado processo na Assembleia da República, irá certamente ainda novamente ao Tribunal Constitucional, ou pelo envio preventivo do Presidente da Republica, ou pelo envio sucessivo da iniciativa de deputados que estão contra o diploma.

O debate sobre a despenalização da eutanásia tem estado ligado à discussão sobre as carências de cuidados paliativos, sobretudo pelos que criticam esta iniciativa legislativa Inequivocamente, Portugal tem carências significativas em relação aos cidadãos que, ou por terem idade avançada, ou por terem doenças terminais, ou por não terem suficiente autonomia, necessitam desses cuidados. Há, assim, muito a fazer neste campo. Também aqui as desigualdades sociais se manifestam de forma gritante. Mas este é um debate diferente.

Já tive ocasião de escrever aqui no Observador a minha posição favorável à despenalização da eutanásia, obviamente assegurando que o processo seja devidamente acompanhado. Uma decisão sobre a vida ou a morte deve assentar no princípio da liberdade individual, da autonomia e da autodeterminação, em situações muito particulares de elevado sofrimento pessoal. Desejavelmente, doente, família, amigos e médicos devem estar alinhados na apreciação da situação. Mas em caso de divergência, entre doente e médico, sobre o melhor curso a seguir, deve prevalecer a opinião de quem sofre, de quem suporta excessiva dor.

Imagino que a posição maioritária (mas longe de ser unânime) quer da Ordem dos Médicos, quer da Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) não seja idêntica à minha. A CNECV disse num dos seus pareceres: “O sofrimento intolerável é uma vivência subjetiva, mas o juízo acerca das situações em que aquele não é passível de ser aliviado depende de um conhecimento médico que naturalmente advém de terceiras pessoas. Assim, nunca existe um contexto nuclear e autónomo para validar um pedido de morte, porquanto a expressão mais genuína da vontade própria está sempre imbuída de vários fatores e intervenientes (interpessoais e sociais), que interferem e condicionam necessariamente a decisão.” (Parecer 109/CNECV/2020 sobre o Projeto de Lei n.º 104/XIV/1 – PS) Que o sofrimento é subjetivo e que o juízo depende do conhecimento médico estamos de acordo. Já discordo que o doente deixe de existir enquanto núcleo de personalidade, individualidade, autonomia, responsabilidade, quando na posse de todas as suas faculdades mentais e de informação médica. Mais ainda discordo que o juízo e a decisão final sejam do médico e não do doente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.