Nestes três meses Vladimir Putin foi claramente derrotado nos seus objetivos estratégicos iniciais. Perdeu a batalha de Kiev e falhou no objetivo de fazer cair Zelensky e, com ele, um Estado ucraniano independente. No discurso de 23 de fevereiro em que anunciou a “operação militar especial” Putin afirmou que queria “desnazificar e desmilitarizar” a Ucrânia. Ora, ser nazi na retórica do Kremlin é sinónimo de opor-se aos objetivos do regime russo. Portanto, Putin lançou quase 200.000 soldados contra a Ucrânia para garantir que o país vizinho ficaria à sua mercê e era reduzido ao estatuto de Estado-satélite, disposto, inclusive, a ceder às exigências territoriais russas. O máximo que Putin conseguiu foi uma vitória pírrica em Mariupol que arrasou para a “libertar”. Um futuro que pode estar reservado a outras cidades que a Ucrânia ainda controla no Donbas, como Severdonetsk. Apesar disso, uma sondagem, com as limitações inevitáveis num país em guerra, mostrava 82% dos ucranianos a defenderem a resistência armada e a rejeitarem um compromisso que ceda território à Rússia, mesmo que isso leve ao prolongar do conflito com os riscos que tal acarreta para eles. Pode ser que esses números mudem, mas não há sinais disso, e, pelo contrário, a liderança ucraniana parece determinada a não ceder e a resistir.

