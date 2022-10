Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa. Ou dito de outra forma: as três principais figuras do Estado. O primeiro é Chefe de Estado e o mais alto magistrado da Nação (seja isso o que for). O segundo é Presidente da Assembleia da República de Portugal. O terceiro é o Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa, a primeira figura do Estado, não sabe o que diz. Augusto Santos Silva, a segunda figura do Estado, manobra para vir a ser a primeira ao mesmo tempo que recupera o silêncio do PS sobre José Sócrates. António Costa, a terceira figura do Estado, faz de conta que não percebe o estado a que levou o Estado.

Augusto Santos Silva, o desaludido. Porque um texto não tem de se arrumar como as cerimónias oficiais comecemos pela segunda figura do Estado. Este atropelo no protocolo está mais que justificado com a frase proferida pela segunda figura do Estado a trabalhar para vir a ser primeira durante a entrevista à CNN: “E quanto às questões a que quer aludir, elas estão em justiça. Deixemos a justiça tratar. Porque eu também sou uma das pessoas que gostará de saber o que é que realmente se passou.”

Esta frase faz parte da resposta de Santos Silva à pergunta: “Foi, de facto, um defensor muito forte de José Sócrates. E há quem diga que não fez autocrítica suficiente. Não se apercebeu de algumas das coisas de que depois José Sócrates foi acusado e que estariam a acontecer?” e é um condensado sobre a arte da desresponsabilização.

