A redução da taxa de juro dos Certificados de Aforro (CA) teve um efeito inesperado: colocou a poupança no centro do debate político e mediático. A poupança é uma palavra proibida em Portugal e pouco popular na generalidade das democracias. O problema da baixa poupança das famílias portuguesas e os desafios que coloca ao seu bem-estar futuro está identificado. A quebra esperada das pensões de reforma em relação ao valor do último salário e as pressões que a demografia coloca à sustentabilidade da Segurança Social tornam a poupança cada vez mais importante para proteger o nível de vida futuro da população idosa. Discutir o problema da poupança, nomeadamente para a reforma, é uma responsabilidade de todos os governos e dos partidos políticos. No entanto, da esquerda à direita, nenhum político defende a necessidade de mais poupança. O apelo à poupança, isto é, a menos consumo, é desde logo entendido como um juízo moral sobre o modo como as famílias devem aplicar os seus rendimentos. Num país de baixos salários como Portugal, esse juízo é repudiado por uma parte significativa do eleitorado. Nos dias de hoje, em que os debates são altamente polarizados, um apelo à poupança é a condenação de qualquer político. Por isso, a poupança é uma palavra proibida. Pelo contrário, o debate sobre os CA parece mostrar que a defesa de uma boa remuneração da poupança, pelo Estado, é popular.

O IGCP, entidade emissora dos CA, deve procurar as formas mais baratas e sustentáveis de financiamento da dívida pública. É importante lembrar que os CA são usados para financiar a dívida pública, que continua entre as mais elevadas da Área do Euro e cujo custo de financiamento tem vindo a aumentar de forma muito significativa. Neste contexto, convém fazer bem as contas quando se defende o pagamento de juros mais elevados às famílias detentoras de CA, nomeadamente o impacto nos impostos de todos os contribuintes.

Se a nova série F de CA permitir o financiamento a uma taxa de juro de 2,5%, o Estado não deve, obviamente, financiar-se a 3,5%. É, por isso, importante perceber os críticos desta redução do custo de financiamento do Estado. Com raras exceções, todos criticaram a interrupção da série E dos CA, que garantia uma taxa de 3,5%, mais um prémio de permanência, por ser um dos produtos mais rentáveis para a aplicação das poupanças das famílias. A principal crítica ao fim daquela aplicação financeira foi o facto de ela penalizar as poupanças da classe média, já muito castigada pela inflação. Por outro lado, sendo urgente estimular a poupança, a eliminação da série E dos CA e a criação de uma alternativa, a F, com uma taxa de juro mais baixa (2,5%), é criticada porque reduz o incentivo à poupança. Foram ainda utilizados outros argumentos válidos pelos críticos: a importância de ter um produto de poupança simples e acessível à generalidade dos portugueses ou o facto de se tratar de financiamento da dívida pública por residentes, o que evita a saída de capitais para o exterior e torna a dívida menos dependente da volatilidade dos mercados internacionais. Mas se houver procura para os novos CA, aquelas duas funções continuarão a ser cumpridas, com um custo mais reduzido para o Estado.

