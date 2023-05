1 O ataque ao lucro une as extremas esquerdas à direita populista. O que André Ventura afirmou sobre os lucros dos bancos poderia ter sido dito por Mariana Mortágua e pelo Raimundo do PCP. É a velha inveja de quem ganha dinheiro. Como pode o Chega pensar numa coligação com o PSD com este tipo de discurso económico? Obviamente, não pode. Uma coligação de direita que precise de fazer reformas económicas em Portugal, de reforçar o sector privado e defender as empresas não resistiria um ano ao populismo económico de Ventura.

Eu defendo os lucros dos bancos. Beneficiam agora da subida dos juros, mas durante mais de uma década enfrentaram juros muito baixos. Mais importante, os lucros não resultam apenas da subida dos juros; também são o resultado da boa gestão dos bancos portugueses. A Caixa tem uma equipa de gestão com uma qualidade fora de comum para o banco público (longe vão os tempos de Vara e de Santos Ferreira). O Santander Portugal é um banco com uma gestão de excelência, tal como o BPI. Apesar de uma estrutura acionista complicada, o BCP também está muito bem gerido. E até o Novo Banco, contando com a ajuda do Estado (e dos outros bancos), está a recuperar de um modo positivo.

Comparem os bancos portugueses com alguns dos bancos italianos, suíços, franceses e alemães. Em Portugal, não há um Credit Suisse, nem um Monte di Pasche, nem alguns dos bancos dos Lander alemães. Em Portugal, já se devia ter aprendido que a economia beneficia de bancos sólidos e bem geridos.

