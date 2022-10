É o tema do momento. É um tema de sempre. Os conflitos prolongados são uma corrida para ver quem primeiro esgota os seus recursos. Sem munições, sem combustível, sem comida, sem soldo não há forças combatentes eficazes e motivadas. Tudo isso custa dinheiro, muito dinheiro. O tema de quem lucra com a guerra é também um clássico. Tem sido usado por cá pela propaganda russa para tentar dividir o Ocidente. Mas comecemos pelo dinheiro de todos nós, e pela discussão sobre o novo Orçamento de Estado.

Um orçamento de guerra?

Teremos em 2023 um orçamento de guerra? Essa não parece ser uma pergunta que importe a muita gente. Temo que muitos portugueses ainda não queiram acreditar que vivemos numa Europa em guerra, que enfrentamos um desafio como não víamos desde 1939 aos pilares do edifício de segurança europeia, onde se tem abrigado a nossa paz e prosperidade. Na proposta de orçamento apresentada estima-se que o investimento público em defesa aumente cerca de 8%, passando de 2,38 para 2,58 mil milhões de euros. É bom que seja mais do que nos últimos anos. É bom que se tenha reforçado a verba para missões no exterior. E, sobretudo, que seja incluída uma norma que consagra o princípio de que haverá dinheiro para novos empenhamentos no quadro da NATO. Mas não faria mais sentido reforçar já o orçamento em 10 ou 15 milhões de euros para contemplar essa provável eventualidade? É bom que se tenha aumentado, na linha do previsto, a dotação para a lei de programação militar em 20 milhões de euros. Mas é fundamental que a revisão desta lei, prevista para 2023, seja ambiciosa e corresponda a um reforço substancial.

O Presidente da República tem apelado insistentemente a este reforço de investimento na defesa. É fundamental que a Oposição e a opinião também se manifestem, também se interessem. Tendo em conta as lições da guerra da Ucrânia, temos tudo o que precisamos? Não me parece difícil apontar áreas onde um reforço de investimento é necessário, algumas até poderão estar contempladas neste aumento, outras claramente não estão. Devíamos reforçar as reservas de munições e as nossas capacidades ao nível de artilharia motorizada. Devíamos reforçar reservas de sistemas antitanque e antiaéreos portáteis, como os Stinger ou Javelin. Devíamos investir num sistema de defesa antiaéreo avançado. Devíamos ter sistemas móveis de mísseis antinavio de defesa costeira. Devíamos ter sistemas de drones armados. Tudo isso custa dinheiro. É legítimo dizer que não queremos gastar esse dinheiro, como país. Não podemos é, depois, estranhar que não haja certo equipamento militar para nós ou para oferecer à Ucrânia. Percebo que o orçamento é um exercício de equilíbrio entre prioridades. Não se deve esquecer o resto e olhar apenas para a Defesa, mas a Defesa não é um luxo, sobretudo, num Mundo cada vez mais perigoso. Graças à NATO, beneficiamos da melhor garantia de segurança do Mundo, inclusive contra a chantagem nuclear russa. Mas se não quisermos perder o indispensável compromisso dos norte-americanos com a Aliança, temos de mostrar que do lado da Europa estamos também dispostos a contribuir realmente para a nossa defesa coletiva. Não tem de se resolver tudo num ano, mas recordo que a vizinha Espanha anunciou que vai aumentar a despesa em defesa em 26% no orçamento para 2023 .

