Cerca de 30 anos após a queda do Muro de Berlim (Nov. 1989), o fim da Guerra Fria (Dez. 1989) e a dissolução da União Soviética (Dez. 1991), será talvez instrutivo revisitar as análises, à época, de três académicos americanos: Francis Fukuyama, John Mearsheimer e Samuel P. Huntington.

Por dois motivos. Em geral, porque representam visões diferentes das relações internacionais; em particular, porque tratam do destino da Europa e permitem especular sobre as relações Rússia-Ucrânia.

Poderíamos dizer que foi Fukuyama, um liberal, a iniciar as hostilidades. Com o final da Guerra Fria (Cimeira de Malta), a elite americana procurava posicionar-se para um sonhado mundo unipolar. Fukuyama proclama “o triunfo último da democracia liberal ocidental e a vitória inequívoca do liberalismo económico e político: o triunfo do Ocidente”. Assistimos, diz, “não apenas ao fim da Guerra Fria, mas ao fim da história como tal. A universalização da democracia liberal ocidental” (Fukuyama, F. (1989). The End of History? The National Interest, 16, 3–18). Chegados a este fim da história, a este estado homogéneo universal, Fukuyama reduz o conflito entre as potências à actividade económica. Actividade económica, de um único tipo, o capitalista, já que a de tipo socialista se ia vendo progressivamente abandonada, ao longo dos anos 80, “pela União Soviética e pela China, cujas elites e líderes tinham optado pela via protestante de riqueza e risco, em lugar da via católica de pobreza e segurança” (Fukuyama, ibidem).

A morte do marxismo-leninismo, na China e na União Soviética, teria criado as condições para um “crescimento da importância do mercado nas relações internacionais, e uma diminuição da probabilidade de conflitos de larga escala entre estados” (Fukuyama, ibidem). Estava assim criada a Pax Mundi, o substrato desse novo mundo unipolar e pacífico. Um mundo que os EUA dominariam, como senhores únicos. Um mundo global no qual o conflito é substituído pela concorrência. Um mundo que é um mercado!

Como um adulto que abandona a adolescência, ou como um velho que recorda tempos idos, Fukuyama termina The End of History? despedindo-se do velho mundo:

“O fim da história será um tempo muito triste. A luta pelo reconhecimento, a predisposição para arriscarmos a própria vida por um objectivo abstracto, a luta ideológica universal que requeria audácia, coragem, imaginação e idealismo, será substituída pelo cálculo económico, pela interminável resolução de problemas técnicos, pelas preocupações ambientais, e pela satisfação da sofisticada procura do consumidor. No período pós-histórico não haverá nem arte nem filosofia, apenas o perpétuo trabalho do curador do museu da história humana” (Fukuyama, ibidem).

É pelo menos surpreendente que neste seu artigo Fukuyama não pense uma única vez na Europa. Há um mundo bipolar, que vem do final da II Guerra Mundial, e que estaria a transformar-se num mundo unipolar. Contudo, toda a possibilidade de multipolaridade estaria excluída. Fukuyama retira da equação a Albânia ou o Burquina-Faso, com a justificação de que estes “não fariam parte da herança comum da humanidade” (Fukuyama, ibidem). Sobre o Ocidente cristão, das duas uma, ou se esqueceu da conflituosa história dos povos europeus, subestimando o impacto da eventual próxima dissolução da USSR ou, num truque de magia transatlântica, viu a Europa Ocidental como uma extensão de facto de Washington!

Um outro académico, John Mearsheimer, em Chicago, na esteira do assim chamado neo-realismo, analisa a instabilidade na Europa após a Guerra Fria. Mearsheimer vê o fim da Guerra Fria no cenário de uma retirada do armamento soviético da Europa Ocidental, com as forças estacionadas na Alemanha a revelarem-se desnecessárias, e a dissolução tanto da NATO como do pacto de Varsóvia. Considera então, para a Europa, os possíveis desenvolvimentos da substituição de um mundo bipolar por um multipolar. E vê guerra. Suspeita que a paz não possa ser miraculosamente preservada pelos efeitos conjugados da ordem económica liberal e das democracias liberais.

Daqui, parte Mearsheimer para a análise da proliferação nuclear na Europa… mas não além da Alemanha. A Alemanha e a Rússia passariam a ser as grandes potências da Europa. Entre estas grandes potências e as restantes pequenas potências, estabelecer-se-ia um mundo multipolar baseado nos desequilíbrios (imbalances) relativos de poder. A “estrutura anárquica do sistema internacional” fomentaria o conflito e, no contexto em que “a diplomacia é um processo incerto, a guerra poderia acontecer por erro de cálculo”.

“A guerra é mais provável quando um estado subestima a vontade do estado opositor de se manter firme nas questões de diferença. Pode com isso afastar demasiado o outro estado, esperando que ele conceda, quando de facto o opositor escolhe lutar” (Mearsheimer, J. J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. International Security, 15(1), 5–56).

Uma previsão que assenta bem ao presente conflito Rússia-Ucrânia. Mearsheimer acredita que o destino da Guerra Fria está nas mãos da União Soviética, que esta é a única superpotência que pode pôr em causa a Europa, e que será mesmo a ameaça daquela a manter o cimento da NATO. Consequentemente, a melhor forma de, segundo ele, se conseguir sustentar a paz numa Europa multipolar seria a proliferação nuclear. É a doutrina da dissuasão transportada para uma Europa desocupada da presença militar quer da NATO, quer do Pacto de Varsóvia. Interroga-se até que ponto deveria ser permitida a proliferação de armas nucleares? E responde: “seria melhor que a proliferação fosse estendida à Alemanha, mas não além” (Mearsheimer, ibidem). Mais tarde, perante o colapso da União Soviética, equaciona mesmo a vantagem da Ucrânia manter o seu arsenal nuclear, pelo menos o estratégico, como forma de dissuasão (Mearsheimer, J. J. (1993). The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent. Foreign Affairs, 72(3), 50–66).

Tendo sucedido a reunificação da Alemanha (1990) e a dissolução da União Soviética (1991), Samuel P. Huntington publica, em 93, o artigo The Clash of Civilizations? Este é entendido como a resposta do académico de Harvard, um realista, à posição liberal expressa por Fukuyama. Para Huntington “a fonte fundamental de conflito neste novo mundo não é nem principalmente ideológica, nem principalmente económica” (Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, 72(3), 22–49). Ao invés, os principais conflitos da política global passariam a ocorrer entre nações e grupos de diferentes civilizações. Por civilização, entende Huntington, “a forma mais lata de pertença e identidade cultural de um grupo, imediatamente antes daquilo que distingue humanos de outras espécies”. Tal como Fukuyama, vê “nos processos de modernização económica e evolução social um enfraquecimento do estado-nação como fonte de identidade”. Mas, contrariamente ao optimismo da vitória última da democracia liberal de Fukuyama, Huntington receia que os esforços do Ocidente para “promover os valores da democracia e do liberalismo como valores universais”, como vista à prossecução do seu predomínio militar e ao avanço dos seus interesses económicos, leve a uma resposta por parte de outras civilizações. Antevê assim uma nova era de “conflitos ao longo das linhas de fractura das civilizações, e de competição entre estados de diferentes civilizações pelo aumento relativo dos poderes militar e económico” (Huntington, ibidem).

As fronteiras da Guerra Fria na Europa seriam assim substituídas pela linha de fractura civilizacional entre a cristandade ocidental, por um lado, e a cristandade ortodoxa e o Islão, por outro. Esta linha de fractura, sugere ele, coincide com fronteira Leste da cristandade ocidental em 1500. [Ver Mapa]. Significativamente, esta linha cruza a Ucrânia, separando a parte ocidental, uniata (igreja ucraniana greco-católica), da parte oriental, ortodoxa (igreja ortodoxa ucraniana). De acordo com o seu modelo de choques entre civilizações, e sendo tanto russos como ucranianos, eslavos ortodoxos, Huntington não antecipa forte probabilidade de conflito entre eles.

Contudo, em The clash of civilizations and the remaking of world order, de 1996, Huntington elabora mais dois possíveis cenários para o desenvolvimento das relações entre Ucrânia e Rússia. Um segundo cenário, mais provável que o anterior, seria “a separação da Ucrânia, ao longo da linha de fractura, em duas entidades distintas, sendo a parte Oriental incorporada na Rússia”. Acredita, no entanto, que “a viabilidade da outra parte, a de uma Ucrânia uniata ocidentalizada, só seria possível com um apoio forte e efectivo do Ocidente”. O terceiro e mais provável cenário, diz, é o da “continuação de uma Ucrânia una, dilacerada, independente, e em geral cooperante com a Rússia”. Acrescenta ainda que, tal como as relações franco-alemãs são o núcleo da União Europeia, “as relações russo-ucranianas são o cimento essencial à unidade do mundo ortodoxo” (Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. Simon & Schuster, New York).

Em jeito de conclusão, diríamos que estas três análises falham, a diferentes níveis, nas suas previsões específicas. O mundo pós Guerra Fria não é, à maneira de Fukuyama, o mundo unipolar e pacífico, comandado por uma democracia liberal tornada universal, e no qual todo o conflito foi substituído pela concorrência económica. Mearsheimer vê o mundo bipolar dar origem a um mundo multipolar, com a possibilidade de um recrudescimento dos conflitos entre os estados-nação da Europa. Falha, no entanto, na previsão da dissolução da NATO (pelo menos até ao dia de hoje) e na proliferação das armas nucleares na Europa, sobretudo no que respeita à Ucrânia. Já Huntington, embora veja a linha de fractura entre a cristandade ocidental e a cristandade ortodoxa dividir a Ucrânia, falha ao considerar o conflito Rússia-Ucrânia como o menos provável dos seus três cenários para o futuro das relações russo-ucranianas.

Isto mostra a fragilidade preditiva das teorias das relações internacionais. Contudo há algo de fundamentalmente correcto, embora contraditório e não decisivo, na análise de cada uma delas. O mundo está certamente mais multipolar. A concorrência económica pacífica não substituiu o conflito entre as potências. Pelo contrário, parece antes que a concorrência económica se transformou na arma de eleição do conflito. A Europa não avançou na proliferação nuclear como medida de dissuasão, mas a invasão da Rússia não teria provavelmente acontecido se a Ucrânia detivesse armas nucleares. A reunificação da Alemanha e o seu inquestionável poder económico, não a tornaram numa grande potência europeia, pelo menos enquanto a Europa Ocidental estiver dependente da América para a questão da dissuasão nuclear. Por último, o enfraquecimento do estado-nação é uma realidade, mas não parece que isso se deva ao facto de as fracturas civilizacionais terem vindo a substituir as questões económicas como fonte principal do conflito.

No centro do conflito dos nossos dias está um capital financeiro que ilude as fronteiras dos estados-nação. Que não se submete nem a ideologias, nem a civilizações. Um capital que é sobretudo dívida e que não sabe como se livrar dela. Tão mais fácil seria para nós que as fronteiras de Berlim estivessem o mais próximo possível da nossa dívida externa! Mas, infortúnio, a dívida de todos é a riqueza dos Musk. Tudo se joga nas bolsas. As poupanças de todos estão nas mãos de uns poucos, e a guerra é a única forma de manter a ilusão de que o dinheiro não é tudo.