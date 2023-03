Em 20 de Março cumpriram-se 20 anos sobre a invasão do Iraque pela coligação liderada pelos Estados Unidos. A operação Iraq Freedom foi uma operação militar bem-sucedida – a campanha vitoriosa durou menos de um mês –, mas o resultado político e geopolítico da guerra relâmpago foi desastroso para o Iraque, para a região e para os próprios interesses norte-americanos.

A causa alegada para a invasão foi a acusação de que Saddam Hussein, o ditador de Bagdad, apoiava os terroristas da Al Qaeda, tinha armas de destruição maciça, químicas e biológicas, e estava prestes a conseguir uma arma nuclear. Tudo isto no quadro do grande medo no Ocidente a seguir ao ataque terrorista aos Estados Unidos do 11 de Setembro.

Saddam não era flor que se cheirasse e a sua descendência masculina (os manos Uday e Qusay) era ainda pior, com histórias que lembravam aqueles abusos e brutalidades dos tiranos antigos. Mas fora um amigo e aliado de conveniência dos EUA na guerra contra o Irão de 1980-1988, com Washington a financiá-lo e a armá-lo generosamente.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.