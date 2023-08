Gostava de ter inventado eu o título desta crónica mas foi Marshall McLuhan. Numa entrevista feita por Pierre Babin (incluída em Era Electrónica – Um novo homem, um cristão diferente, editada pela Multinova em 1978), dizia assim: “esta pode ser também a hora do anti-Cristo. Quando a electricidade permite a simultaneidade de toda a informação para todo o ser humano, é o momento de Lúcifer, o grande engenheiro eletrónico!” Portanto, a tese é: há ocasiões em que o Inferno é tudo estar incluído.

Há uns Domingos explicava lá na Igreja, na Lapa, que o símbolo é o que Deus faz, unindo. Satanás separa, fazendo o contrário do símbolo: o diabolo. No entanto, há nas Escrituras um respeito sagrado pela diferença. Todo o Universo é criado no divertimento que Deus tem em separar coisas através da sua palavra: isto agora é luz, isto agora é escuro; isto agora é terra, isto agora é mar; isto agora é homem, isto agora é mulher. Depois, o próprio homem é chamado a imitar este bom padrão de separação através da palavra, dando nomes aos animais, que é a modalidade certa de brincar a Deus: “isto agora é um cão, isto agora é um gato”. Logo, apesar de Deus unir e o Diabo separar, quando Deus separa, separa muito bem.

Deus quando separa, separa através da sua palavra e a diversidade que daí nasce é uma maravilha. As coisas serem diferentes não é um problema que Deus tem de resolver, é uma festa a celebrar. Acontece que, naquela imitação farsola típica do Diabo, surge a cópia barata. Satanás vai enganar-nos dando-nos a ideia de que está a fazer o mesmo que Deus faz, cuidando dos nossos interesses. Na tentação do Éden, em Génesis 3, a serpente apresentou-se como a maior defensora da qualidade de vida humana. A tese era mais ou menos esta: “ainda mais do que Deus, eu quero o vosso bem. Logo, comer do fruto proibido é melhor do que não comê-lo, como o Criador vos disse, enganando-vos.”

