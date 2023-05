A opção de António Costa segurar João Galamba contra todas as evidências é compreensível se tivermos em conta a aversão do PM a remodelações governamentais. Como é também compreensível que tenha aproveitado a oportunidade para uma demonstração de autoridade face ao Presidente da República (mas dirigida também para o interior do PS). O que já é mais difícil de compreender é que tenha optado por associar a confrontação com o Presidente da República a uma humilhação pública daquele que foi até muito recentemente o seu mais importante aliado político: Marcelo Rebelo de Sousa.

Conforme bem salientou Miguel Poiares Maduro: “Não há outra conclusão: o PM não se limitou a afrontar o PR, quis humilhá-lo publicamente (depois da reunião da manhã com JG este só ter apresentado a demissão depois da reunião do PR com o PM só permite essa leitura). O PM podia ter afrontado o PR não demitindo João Galamba nem remodelando o Governo. Mas a encenação da demissão e recusa pública da demissão não é uma mera afronta, é uma humilhação pública intencional do PR para demonstrar que quem manda é o PM.”

Marcelo teve, importa realçar, razões pertinentes para não avançar para a dissolução: o PS aproveitaria certamente para se vitimizar, não é claro que exista hoje uma alternativa clara de governação dada a fraqueza do PSD e o PR certamente não gostaria de ficar visto como causador de o CH ter uma votação substancialmente superior à de 2022. Como bónus, a dissolução acarretaria ainda o fim da Comissão de Inquérito à TAP, o que não deixaria certamente de ser saudado com alívio pelo PS e muito em especial pelo ainda ministro João Galamba.

