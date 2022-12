Porquê falar dos Távoras ou mais precisamente do seu azar quando há tanto para comentar? Por exemplo, comentar a maioria absoluta governamental que cada vez mais se assemelha àquele elevador-aquário de um hotel alemão que, atacado por uma inexplicável fadiga dos materiais, se desintegrou.

Ou, ainda mais urgente, para quê ir tratar dos Távora quando temos aí a pairar esse conceito de “famílias mais vulneráveis” usado agora para definir o grupo que vai receber o apoio de 240 euros anunciado pelo Governo. As “famílias mais vulneráveis” sucedem, nesta linguagem da solidariedadês, aos carenciados que por sua vez haviam sucedido aos desfavorecidos que já tinham eles mesmos sucedido aos mais necessitados que anteriormente eram os pobres e oprimidos ou apenas pobres. A variação dos termos distrai-nos do essencial: está a aumentar a percentagem de pessoas em risco de pobreza. Sem apoios sociais, 4,4 milhões de portugueses são pobres ou têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza. Com apoios este número passa para 1,9 milhões, o que não deixa de ser imenso. Ou seja o país multiplica os apoios sociais para escamotear a principal questão: as “famílias mais vulneráveis” que já se chamaram carenciados, isto depois de terem sido desfavorecidos, mais necessitados, pobres e oprimidos ou apenas pobres não conseguem pelos seus meios quebrar o ciclo da pobreza. E o que fazem os Távora assumidamente ricos aqui no meio deste texto? Os Távora, eles mesmos, pouco ou nada, o que designamos como seu azar tudo ou quase. E que diz mais sobre o país do que sobre eles mesmos.

Mas o que é ou foi o azar dos Távora? Recuemos a 3 de Setembro de 1758, quando, pelas onze e meia da noite, uma pequena carruagem que seguia em direcção ao Alto da Ajuda é emboscada. Trocam-se tiros. Dentro da sege, o rei dom José fica com feridas abertas no braço direito. Donde vinha o rei de noite, sem escolta, numa sege modesta que não era sua, numa semana em que a corte observava luto rigoroso pela morte da irmã do rei e rainha de Espanha pelo casamento? Esse era muito provavelmente o segredo mais mal guardado da corte. Muito provavelmente D. José regressava de um encontro com dona Teresa, mulher do marquês “novo” de Távora. A pública recusa dos Távora em aceitar esta situação, a par da sua contestação ao ministro, fragiliza-os.

Não é de imediato que se fala de atentado. Primeiro diz-se que o rei está doente. Na verdade, entre Setembro e Dezembro de 1758 aparentemente nada acontece, mas nos bastidores Sebastião José de Carvalho e Melo monta o cerco aos Távora, A 9 de Dezembro assume-se oficialmente a existência de um atentado contra o rei e é criado o tribunal para investigar, julgar e executar os seus autores.

