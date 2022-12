Um enorme aquário com um milhão de litros de água e 1.500 peixes no centro de Berlim rebentou esta sexta-feira, causando uma onda de devastação dentro e ao redor da atração turística Sea Life, informou a polícia alemã. Uma pessoa ficou ferida na sequência do incidente. Todos os hóspedes foram retirados do hotel em autocarros.

O porta-voz da polícia, Martin Stralau, disse que os agentes da polícia foram alertados para uma fuga no maior aquário cilíndrico do mundo, que no complexo DomAquarée. O aquário ficava no átrio de um hotel Radisson, onde fica também um museu, lojas e restaurantes. Uma testemunha, Gwendolin Szyszkowitz, disse à televisão alemã que o som assemelhava-se ao da exploão de uma bomba.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022

A possibilidade de as baixas temperaturas terem contribuído para o incidente está a ser ponderada, mas Martin Stralau disse que as causas ainda estão a ser investigadas. Uma das teses que estão a ser consideradas afirma que as temperaturas de -10ºC na última noite pode ter induzido uma fratura no vidro, que não aguentou a pressão da água.

De acordo com os responsáveis, o aquário tem o maior tanque cilíndrico do mundo e tinha 1.500 peixes tropicais, de 80 espécies distintas, sendo uma grande atração turística em Berlim: uma das atividades associadas ao complexo era um passeio de elevador de 10 minutos no interior do aquário. A estrada entre Alexanderplatz e o Portão de Brandemburgo foi cortada por causa do grande volume de água que a invadiu, vinda do tanque.