Nos idos de 2014, o especialista em aeronáutica António-Pedro Vasconcelos lançou um manifesto contra a venda da TAP. O manifesto, brilhantemente chamado “Não TAP os Olhos”, colheu as assinaturas de vultos do gabarito de Tony Carreira, Pedro Abrunhosa, Camané, Carlos do Carmo, Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho, Carlos Tê, José Jorge Letria, Manuel Alegre, além de outros cançonetistas como um Francisco Louçã, um Boaventura Sousa Santos e uma ou duas manas Mortágua. Com lucidez, estas personalidades convenceram-se de que sabiam o que era melhor para a companhia aérea e para o bom povo. Em 2015, para pesar das personalidades, um governo de “neoliberais” sem escrúpulos consumou a venda da TAP. Em 2016, para júbilo das personalidades, um governo de patriotas anulou a venda.

Sete anos depois, a TAP regressou ao mercado. Nesse período, os contribuintes foram aliviados em três ou quatro mil milhões de euros, trocos que se poupariam caso, além dos olhos, tivéssemos TAPado o bolso. Não foi um grande negócio. Pensando bem, foi um negócio fracote. Pensando melhor, o negócio roçou o criminoso, e em nações aborrecidas os responsáveis directos pela proeza acabariam na barra do tribunal. Quanto aos responsáveis indirectos, no mínimo seria de esperar consciência pesada e arrependimento. Sendo uma casta digníssima, a dignidade aconselharia a que, constatado o desastre, os subscritores do manifesto andassem a juntar dinheiro para nos compensar, mesmo que parcialmente, pelo prejuízo que ajudaram a causar. Podiam pôr algum dos próprios bolsos e conseguir mais algum através de rifas, quermesses e, dada a actividade dominante na lista de signatários, revistas de variedades. Dos males, o menor.

Infelizmente estamos em Portugal, logo dos males costuma emergir o maior. Não há notícia de remorsos, nem de rifas ou feiras beneficentes. António-Pedro Vasconcelos e restantes Parodiantes da Portela estão, sumariamente, calados. E, a acreditar nos ventos que sopram daquela região ideológica, querem que nos calemos também. Agora, a estratégia oficial e oficiosa sugere que as polémicas em volta da TAP desvalorizam o valor da empresa. A estratégia assenta em dois pressupostos. O primeiro é o de que a empresa vale coisa que se veja. O segundo é o de que os hipotéticos compradores detêm um QI de 65, não estudam previamente o produto a adquirir e carecem de um “apontamento” no telejornal da SIC para se informar. O segundo pressuposto é improvável. O primeiro é absurdo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.