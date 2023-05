Os dados do crescimento da economia portuguesa no primeiro trimestre de 2023 surpreenderam mais uma vez pela positiva. Em relação ao primeiro trimestre de 2022, o PIB português cresceu 2,5%. Mais uma vez, as exportações foram o motor deste crescimento. O excelente comportamento da economia levou o Fundo Monetário Internacional a rever em alta o crescimento do PIB para 2023 de 1% para 2,6%.

Desta revisão das previsões destacam-se três factos recorrentes nos últimos anos: o aumento dos níveis de incerteza na economia global, os erros nas previsões do Governo e o bom comportamento da economia portuguesa.

Nos últimos anos, os níveis de incerteza na economia mundial agravaram-se. Muitas crises simultâneas e com origens muito diversas têm afetado a economia mundial: uma pandemia com várias vagas, a descoordenação nas cadeias de abastecimento, eventos climatéricos extremos, uma guerra na Europa provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a interrupção no fornecimento energético da Europa e choques nos preços da energia, o aumento dos preços dos bens alimentares, tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China. O historiador Adam Tooze designa esta sucessão de eventos, que se propagam a todo o globo, policrises. Neste contexto de elevada incerteza é mais difícil fazer previsões e os governos e instituições têm sido obrigados a fazer revisões recorrentes nas suas previsões. Em 2022, foram notórias as falhas dos bancos centrais nas previsões da evolução da taxa de inflação. Até demasiado tarde, a Reserva Federal americana, o Banco de Inglaterra e sobretudo o Banco Central Europeu previram que o aumento da taxa de inflação seria transitório. O resultado foi uma resposta tardia à escalada dos preços. No caso dos bancos centrais, que têm de tomar decisões relativamente ao valor das taxas de juro com base no valor esperado da taxa de inflação, a falha nas previsões pode ter consequências graves. Se as taxas de juro não responderem adequadamente às pressões inflacionistas, o objetivo da estabilidade dos preços pode não ser alcançado e a credibilidade das autoridades monetárias poderá ser colocada em causa.

