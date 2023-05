O historiador inglês Eric Hobsbawn nomeou como breve o século XX, marcando o seu início em 1914, com a eclosão da 1ª Guerra Mundial, e o seu final em 1991, com a implosão da União Soviética. No caso da economia portuguesa, não sabemos quando e como acabará o século XXI, mas sabemos que começou efetivamente em 2001. Neste ano, a economia portuguesa entrou num novo regime de baixo crescimento e divergência em relação à UE-27, interrompendo mais de quatro décadas de forte crescimento e convergência.

A análise dos dados do PIB per capita e da produtividade do trabalho no século XXI são uma desilusão. Com base nesses dados, a maioria dos analistas continua a caracterizar a economia portuguesa no século XXI como ‘a longa estagnação’. De facto, entre 2001 e 2022, o PIB português cresceu apenas 16% em termos reais. No entanto, os valores médios do século XXI escondem dois períodos muito distintos. Num primeiro período, entre 2001 e 2013, a economia portuguesa viveu um período de fraco crescimento, registando uma divergência em relação ao PIB per capita da UE-27. Esse período foi marcado por três crises, que no seu conjunto duraram quase cinco anos. Em 2013, o PIB era ligeiramente inferior (-1%) ao gerado em 2001.

Em 2013, no seguimento do exigente processo de ajustamento orçamental desencadeado pela crise da dívida de 2010/2011, a economia portuguesa iniciou uma nova fase. O PIB voltou a crescer e teve início o mais longo período de expansão do século XXI, que só seria interrompido, nos dois primeiros trimestres de 2020, pela breve recessão provocada pela pandemia Covid-19. Entre 2013 e 2022, o PIB português cresceu 18% em termos reais. Apesar de não ser um resultado extraordinário, é notória a diferença entre os dois períodos do século XXI. Os anos 2001-2013 foram um tempo perdido pela economia portuguesa. O período 2013-2022 foi um tempo de recuperação.

